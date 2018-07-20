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تعليم

تنسيق الجامعات 2018.. طريقة حساب المجموع الاعتباري للشهادة المغربية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:13 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أعلن موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الإلكتروني طريقة حساب المجموع الاعتباري بالنسبة للشهادات المعادلة العربية الشهادات المعادلة الثانوية المغربية.

وأوضح موقع التنسيق أنه يتم حساب المجموع الاعتباري للشهادات الثانوية المعادلة العربية سواء التي يتم دراستها على نظام المقررات أو على نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالي، يتم استبعاد (المواد الدينية والتربية الإسلامية – التربية الرياضية – السلوك والمواظبة – التربية العسكرية – التربية الوطنية ، وغيرها) مثل باقي الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة.

ويحسب مجموع الطالب من كشف الدرجات المرفق بالشهادة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم المغربية ومصدقا عليه من الخارجية المغربية والسفارة المصرية أو الخارجية المصرية، ويكون حساب المجموع الاعتباري للطالب على أساس المواد المؤهلة الأساسية والاختيارية والمطلوبة للقبول بالكلية التى يرغب الطالب الالتحاق بها، وذلك بعد استبعاد المواد الإضافية السابق ذكرها.

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