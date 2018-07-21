برلمانية: محطة مياه دمياط الجديدة من إنجازات الرئيس الملموسة

أشادت النائبة ايفيلين متى، عضو مجلس النواب، بالتشغيل التجريبي لتوسعات محطة المياه (مرحلة ثانية) بمدينة دمياط الجديدة، حيث إن هذه المحطة تعمل بطاقة 86 ألف م3/ي، والخط الناقل قطر ١٠٠٠ مم، لتصبح إجمالي طاقة المحطة المغذية للمدينة بإجمالي 172 ألف م3/ي.



وأوضحت النائبة، في بيان لها، أنه أيضا تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لـ5 محطات رفع للصرف الصحي، وجار الانتهاء من 9 محطات رفع أخرى، مضيفة أن هذه المحطة ستخدم اهالى دمياط وايضا القرى المجاورة، وتأتى دمياط الجديدة أحد الإنجازات القومية الملموسة بتوجيهات من الرئيس السيسي كمدينة علمية وطبية وصناعية، ومن أبرز مناطق الجذب السياحى الواعدة، وتمثل إنجازًا عملاقًا فى مجال التعمير وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأكدت "متى"، أن "دمياط الجديدة" ستتحول خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مدينة طبية عالمية، عقب افتتاح المستشفى العسكرى، فضلًا عن وجود مستشفى جامعة الأزهر، والبدء فى إنشاء مستشفى دمياط الجامعى، والتشغيل التجريبي لمحطة المياه.