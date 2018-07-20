إقبال جماهيري كبير على سلم نفسك في أول أيام القومي للمسرح



وشهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا، بعد النجاح الكبير الذي لاقاه خلال أيام عرضه بمركز الإبداع الفني.



العرض تأليف خريجي الدفعة الثالثة من دارسي مادة الارتجال لقسم التمثيل بمركز الإبداع، إعداد موسيقي كريم شهدي ،مصمم الملابس مروة عودة، ومن بطوله عدد كبير من الطلبة منهم ألحان المهدي - منصور أمين - سارة هريدي- أحمد الشاذلي.



تدور أحداث العرض حول تغير السلوكيات في المجتمع في إطار من الفانتازيا من خلال شخص يسافر إلي المستقبل الذي يخلو من تلك السلوكيات الخاطئة ، مما يجعل البعض يظن أنه محمل بفيروس و يقومون بتحليل الملفات الموجودة في ذهنه و التي تمثل تلك السلوكيات الخاطئة ما يجعل هناك أصواتا تطالب بالتخلص منه إلا إحدي الشخصيات التي تقوم بدور عالمة تبدأ في البحث عن الملفات الصالحة لتجد أن هناك ملفا وحيدا صالحا في ذهنه ألا وهو حب الوطن.



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح ،تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب ،وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحية.

أقيم منذ قليل، عرض "سلم نفسك"، في مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الفنية، اخراج خالد جلال.جاء ذلك في أولى ليالي عروض الدورة الحادية عشرة للمهرجان القومي للمسرح، وحضر العرض رئيس المهرجان حسن عطية و أعضاء لجنة التحكيم، التي ترأسها الفنانة سميرة عبدالعزيز.