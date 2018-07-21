مستثمرو بدر: 1000 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالمدينة

قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المدنية بها منطقة صناعية تضم قرابة 500 مصنع يعمل بها نحو 30 ألف عامل فضلا عن توسعات واستثمارات جديدة تصل إلى 1000 مصنع نتيجة طرح نحو مليون متر مربع بالمدينة مؤخرا.



وأضاف العادلى، خلال حواره ل "صدى البلد " أن المنطقة الصناعية ببدر قوية جدا، وهناك العديد من فرص عمل متوفرة، ولكن نعانى من قلة العمالة نتيجة نقص الخدمات والمرافق وقلة المواصلات من وإلى المدنية.



وأكد رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن "هناك تناميا فى فرص العمل بالمدنية فى ظل خطة الدولة للتوسع باتجاه شرق القاهرة بامتدادها وصولا إلى البحر الأحمر"، متوقعا أن تشهد بدر طفرة كبيرة فى تحسين الخدمات والمرافق خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى توفير المواصلات إليها.

