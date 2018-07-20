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رياضة

جَهد كبير لحسن مسعود في ندوة لجنة المرأة بالأهلي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:23 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
‎حرص العميد حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، على متابعة الترتيبات الخاصة بالندوة، التي نظمتها لجنة المرأة في فرع مدينة نصر، مساء اليوم، الجمعة، تحت عنوان «حقق أهدافك.. واستمتع بحياتك».

وأجرى مدير الفرع بجولة لتفقد المنطقة المخصصة لاستضافة الندوة، وحرص على توجيه كل الإدارات للعمل على توفير سبل الراحة للحضور والمشاركين بالندوة.

‎وحرصت لجنة المرأة؛ برئاسة الدكتورة عزة زيان؛ على توجيه الشكر للإدارة التنفيذية بالنادي على الاهتمام الكبير بتنظيم الندوات والفعاليات، التي تخدم أعضاء الجمعية العمومية.

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