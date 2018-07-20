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برلمان

نائب البحيرة: انتشار الثعابين يعد خللا في المنظومة البيئية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:21 م
ثعبان
ثعبان
أحمد أيمن
تقدم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة أبوحمص وإدكو بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حول خطة الحكومة لمكافحة انتشار الثعابين بمحافظة البحيرة.

وأكد زين الدين، فى طلب الإحاطة، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت أعداد كبيرة من الثعابين في قرى البحيرة، ما تسبب في وفاة شاب وإصابة 4 من المواطنين نتيجة لدغات الثعابين.

وأضاف زين الدين، أن ما حدث يعتبر خللًا فى المنظومة البيئية، حيث أنه من المفترض أن يكون لدى وزارة الزراعة أبحاث في هذا الشأن وطرق مكافحة هذه الظاهرة، متسائلًا عن الجهود التي تقوم بها الوزارة لإيجاد حلول لانتشار الثعابين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والباحثين الزراعيين لدراسة الوضع في البحيرة، والتقدم بتوصيات تفيد بحلها، حيث أن فكرة البيض السام المستخدم لمكافحة الثعابين، لم تؤت ثمارها في القضاء عليهم، لعدم اعتمادها على البيض كغذاء لها.

وطالب محمد عبدالله زين الدين، بتوفير الأمصال اللازمة لمكافحة الإصابة بلدغات الثعابين بالمستشفيات والمراكز الصحية في البحيرة، وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية وكيفية التعامل مع المصابين.

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