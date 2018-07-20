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ديني

ما حكم حفظ القرآن أثناء الحيض .. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:27 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، إنه لا يجوز قراءة القرآن من المصحف وقت الحيض ولا مسه، لكن يجوز للتعليم من خلال أي طريقة أخرى.

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" أن "عليها أن تقرأ القرآن لأنه فى هذه الحالة يكون من قبيل الذكر والدعاء والاستغفار وليس من قبيل التلاوة".

وأشار إلى أنه يحرم فى الأحكام الفقهية الراجحة عند العلماء، على المرأة الحائض أو النفساء أو الجنب مس المصحف وقراءة القرآن.

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