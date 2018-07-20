‎حضور كبير في ندوة التنمية البشرية بالنادي الأهلي

نظمت لجنة المرأة بالنادي الأهلي نظّمت مساء اليوم، الجمعة، ندوة تنمية بشرية تحت عنوان «حقق أهدافك.. واستمتع بحياتك»، وأقيمت الندوة في فرع النادي بمدينة نصر.
وشهدت الندوة حضور أعداد كبيرة من أعضاء النادي، ممن حرصوا على المشاركة والاستفادة من تواجد عماد طلعت، خبير التنمية والتطوير بالفيدرالية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة.
وأبدى الأعضاء سعادة كبرى بنشاط اللجان الخدمية بالنادي، خاصة لجنة المرأة؛ في ظل تنظيم العديد من الفعاليات التي ناقشت موضوعات وقضايا هامة خلال الفترة الماضية.
وشهدت الندوة حضور أعداد كبيرة من أعضاء النادي، ممن حرصوا على المشاركة والاستفادة من تواجد عماد طلعت، خبير التنمية والتطوير بالفيدرالية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة.
وأبدى الأعضاء سعادة كبرى بنشاط اللجان الخدمية بالنادي، خاصة لجنة المرأة؛ في ظل تنظيم العديد من الفعاليات التي ناقشت موضوعات وقضايا هامة خلال الفترة الماضية.