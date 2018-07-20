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علاء الزهيرى: التأمين حماية للأشخاص والممتلكات..فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:37 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال علاء محمد الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، إن التأمين هو الحماية الحقيقية للأشخاص والممتلكات، لافتا إلى أن زيادة الإنفاق على التأمين الطبي يتطلب زيادة الوعي خاصة بالأمراض المزمنة، ومع ارتفاع تكلفة العلاج.

أوضح الزهيري، خلال لقائه ببرنامج "مصر بكرة" تقديم الإعلامية "نفين منصور" :"إن شهادة التأمين للعمالة المؤقتة المطروحة في بنوك حكومية لا يشترط أن يسبقها كشف طبي للحصول عليها".

وأشار إلى أنه في آخر مدة شهادة التأمين ووقت استحقاقها يصرف المستفيد قيمة مبلغ التأمين في حالة الوفاة سواء كانت 10 آلاف أو 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيد أن يحصل علي معاش من تلك الشهادة.


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