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رياضة

الاسماعيلي ينهي أول مران له في عمان استعدادا للصفاقسي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:30 م
صدى البلد
نور عادل
خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى اول تدريباتهم فى عمان ،استعدادا لملاقاة الصفاقسى التونسى وديا الأحد المقبل على ستاد مجمع السعادة ، ضمن منافسات النسخة الأولى لدورة صلالة الودية الدولية.

وحرص "خير الدين مضوى"، على خوض اللاعبون تدريبات خفيفة لازالة اثار الارهاق بسبب طول مدة السفر.

وشهد المران انتظام كافة اللاعبين الذين تم اصطحابهم ،والذى بدأ بالجرى حول الملعب ، أعقبها تدريبات على الهجوم الخاطف باقل عدد من اللاعبين وكيفية ترجمتها لهدف، ثم تم تقسيم اللاعبون لعدة مجموعات للتدريب على التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والتسديدات على المرمى والاستحواذ على الكرة بدون ارتكاب اخطاء.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين حيث قام المدرب الجزائرى بايقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية واصلاح الأخطاء فى التمركز.

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