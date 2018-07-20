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رياضة

الصفاقسي: نسعى للفوز بأول لقب من بطولة صلالة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:27 م
صدى البلد
نور عادل
قال حسام عودة ممثل نادي الصفاقسي التونسي إن دورة صلالة تعتبر محطة إيجابية ، معربا عن سعادته بالمشاركة في البطولة لأنها تحتضن فرقا كبيرة ،لذلك تعتبر البطولة محطة لتحضيرات الفريق للاستحقاقات القادمة.

وأوقعت قرعة البطولة الإسماعيلى فى مواجهة أمام الصفاقسى فى الجولة الافتتاحية يوم الأحد المقبل.

وأضاف :”نتمنى أن نقدم مستوى يعكس المستوى الحقيقي للصفاقسي ونطمح إلى تحقيق لقب النسخة الأولى من بطولة صلالة الدولية ولكن الأهم هو التعارف والتقارب بين لاعبي الفرق المشاركة ونتمنى أن تكون البطولة ناجحة”.

وأنهى تصريحاته :”هذا أول تواجد للفريق في البطولة وستكون أفضل تحضير للبطولة العربية والتي سنواجه من خلالها فريق النفط العراقي في ١٠ أغسطس ثم المشاركة في الدوري التونسي يوم ١٩ أغسطس، حيث تتزامن البطولة مع مرور ٩٠ عاما على تأسيس النادي”.

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