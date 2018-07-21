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برلمان

نائب المرج ينتهي من إنشاء أول مركز إسعاف بمؤسسة الزكاة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:00 ص
نائب المرج مع العمال
نائب المرج مع العمال
أحمد أيمن
أعلن النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب بدائرة المرج، عن الانتهاء ترخيص مركز إسعاف محور مؤسسة الزكاة الكائن بمحطة كفر الشرفا بالكيلو ٧ بحي المرج بجوار نقطة إطفاء حي المرج ومدرسة الشرفا الجديدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحويل نائب المرج أكبر مناولة قمامة بمنطقة الكيلو ٧ لمدرسة كفر الشرفا الجديدة وإنشاء أول نقطة إطفاء لخدمة أهالي حي المرج، حيث يبدأ الآن في إنشاء وتخصيص وترخيص أول مركز خدمات للإسعاف لخدمة أهالي محور مؤسسة الزكاة وأهالي كفر الشرفا والقطاع الريفي بالكامل.

وأكد النائب: "لن ألتفت لمن يهاجم ويتلفظ.. سأجعل جهدي ووقتي للبناء لأهالي حي المرج بالكامل محافظا علي حقهم في خدمات أفضل ومحافظا علي أمانة صوتهم لي".

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