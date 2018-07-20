تنسيق الجامعات 2018.. طريقة حساب مجموع الشهادة الجزائرية

أعلن موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الإلكتروني طريقة حساب المجموع الاعتباري بالنسبة للشهادات العربية المعادلة لشهادات الثانوية الجزائرية.



وأوضح موقع التنسيق أنه يتم حساب المجموع الاعتباري للشهادات الثانوية المعادلة العربية سواء التي يتم دراستها على نظام المقررات أو على نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالي، يتم استبعاد (المواد الدينية والتربية الإسلامية – التربية الرياضية – السلوك والمواظبة – التربية العسكرية – التربية الوطنية ، وغيرها) مثل باقي الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة.



ويتم حساب درجات الطالب فى كل مادة بضرب الدرجة الحاصل عليها الطالب فى هذه المادة x المعامل المقابل لها، وذلك بعد إضافة 5 درجات للدرجة الحاصل عليها فى المادة قبل الضرب فى المعامل، ويتم حساب المجموع طبقا للمواد المؤهلة الأساسية والاختيارية والمطلوبة للقبول بالكلية التى يرغب الالتحاق بها ، ويتم حساب النهاية العظمى لهذه المواد بضرب المعامل x20 ويتم حساب المجموع الاعتباري للطالب من المواد المؤهلة الأساسية والاختيارية بنفس نظام طريقة حساب البكالوريا الفرنسية، وذلك بعد استبعاد المواد الإضافية السابق ذكرها.

