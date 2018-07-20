‎عزة زيان: ندوة التنمية البشرية تحقق أهداف برنامج عائلة الأهلي

أكدت الدكتوره عزة زيان، رئيس لجنة المرأة بالنادي الأهلي، أن الندوة التي نظمتها اللجنة مساء اليوم، الجمعة، تحت شعار «حقق أهدافك.. واستمتع بحياتك»؛ حققت نجاحًا كبيرًا.



وشدّدت على أن الندوة شهدت تجاوبًا كبيرًا من جانب أعضاء النادي، في إطار برنامج التنمية البشرية، وأهمية هذا الموضوع لدى أعضاء الأهلي كافة.



وقالت أن الندوة جاءت خطوة ضمن سلسلة ندوات، هدفها تحقيق برنامج عائلة الأهلي، وأن هناك العديد من الفعاليات التي سوف يتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن اختيار موضوع الندوة تم بعد دراسة دقيقة، في ظل أهمية التنمية البشرية، وتطوير الذات، والسعي نحو تحقيق الأهداف، فيما أشادت بحضور الأستاذ عماد طلعت، الذي يملك خبرات كبيرة في هذا المجال.



‎ووجهت رئيس لجنة المرأة الشُكر للعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والعميد حسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر، والإدارات التنفيذية المختلفة؛ للمساهمة في نجاح الندوة، وخروجها بصورة مشرفة.