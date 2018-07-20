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مرأة

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:29 م
طريقة إعداد عشاءا
طريقة إعداد عشاءا رومانسيا
آية التيجي
تحتاج السيدة المتزوجة من وقت لآخر أن تعد عشاء رومانسيا، ولكن قد تنفد لديها الأفكار وتصيبها الحيرة ولا تعلم كيف تقدم ما هو جديد.

في هذا التقرير نقدم أفكارا جديدة كي تقومين بإعداد عشاء رومانسي وجميل لزوجك  ..

لا يتطلب أن تعدي عشاء رومانسيا أن تفعلي أمورا معقدة فيمكن أن تقومي بأشياء بسيطة وان تبتعدي عن الأفكار التي يمكن أن تتسبب في حدوث كوارث.

إليك بعض الخطوات التي يمكن أن تتبعيها وتساعدك في إعداد عشاء رومانسي، وتشمل:

إعداد قائمة بالأكلات:

يجب ان تحضري الأطعمة التي سوف تقدمينها ولا يجب أن تكون أطعمة دسمة وكثيرة، لذا عليك اختيار الاكلة التي يفضلها زوجك واعديها له بطريقة مختلفة واحترافية، حيث يمكن الاستعانة بالوصفات من الانترنت في هذا الأمر.

تحضير مأكولات بسيطة وسهلة:

يمكنك تحضير سلاطة بمكونات بسيطة ولا تحتاج إلى تقطيع مثل الطماطم وبعض ثمرات الخيار او الاستعانة ببعض السلاطات مثل الطحينة والبابا غنوج.

ابتعدي عن الأطباق التي تحتاج إلى الكثير من المكونات، ويفضل أن تختاري طبقًا جديدًا بالنسبة لزوجك، ولكن به بعض المكونات التي يفضلها، ويفضل إضافة لمستك الخاصة لتزيين الاطباق، لكي تعطي طابعا رومانسيا.

اختاري تحلية بسيطة وسريعة كالكراميل والكاسترد او سلاطة الفواكه، زوجك لن يأكل حلويات دسمة بعد عشاء رومانسي، ويمكنك شراء مشروب جاهز لكي لا تضيعى وقتا في اعداده.

ابتكار في شكل المائدة:

يجب ان تغيري من شكل المائدة حيث يمكن ان تضيفي بعض الورود فوقها سواء كانت صناعية أو ورود بشكلها الطبيعي، وضعي الأطباق بشكل متناسق.

رتبي المائدة بديكور بسيط كوضع فوط السفرة بشكل رقيق او حتى وضع بعض الورق للزينة والمكتوب عليه بعض العبارات الرومانسية لزوجك.

ويمكن استخدام الورد المجفف ليعطي شكلا جميلا لوقت أطول، وعليكِ ايضا ان تبتعدي عن المبالغة في استخدام المفارش او حتى في تزيين الاطباق.

اختيار ملابس وتسريحة جديدة

اختاري كل ما هو غير مألوف، لذلك يفضل أن تكون الملابس مختلفة من ناحية اللون والتصميم على أن تكون مناسبة للسهرة.

اهتمي بشعرك وغيّري التسريحة واختاري كل ما هو جديد. ولا تنسي وضع الحلي والاكسسوارات.

تشغيل موسيقى هادئة

يجب أن تكون الموسيقى لها ذكرى خاصة بينكما على أن تنتبهي إلى أن الصوت يجب أن يكون منخفضًا لإضفاء أجواء رومانسية من دون أن يؤثر أو يشتت حديثكما.
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور
تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

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تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

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