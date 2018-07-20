ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عماد طلعت : الأهلي رائد في التنمية البشرية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:26 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
عبر عماد طلعت، خبير التنمية والتطوير بالفيدرالية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الندوة، التي نظّمتها لجنة المرأة في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر مساء اليوم، الجمعة، موضحا أن النادي الأهلي صَرْح عظيم وقيمة كبرى في المجالات كافة.

وأكّد طلعت، أن النادي الأهلي يعتبر رائدًا في مجال التنمية البشرية منذ سنوات طويلة، وتاريخه يشهد على ذلك، ودلّل على ذلك بمسيرة أحمد عبود باشا، الذي ترأس مجلس إدارة النادي لفترة طويلة، وكان مثالًا للإداري الناجح، بعد أن نجح في تكوين كيان اقتصادي كبير، وقاد النادي إلى نهضة كبرى.

وأشار إلى أن الأهلي يمثل بيئة خصبة للنجاح؛ في ظل العدد الكبير لأعضاء الجمعية العمومية من مختلف الفئات العمرية، وأنه يثق في استمرار نجاحات النادي خلال الفترة المقبلة بفضل القوة البشرية التي يملكها.

ترشيحاتنا

حبس مستريحي الدقي بعد الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من مواطنين

أول تعليق من فينسيوس بعد الانضمام رسميا للريال

مصري يستعد لكسر رقم تركيا العالمي في الغطس 154 ساعة تحت المياه..صور

إسرائيل تقرر توجيه ضربة عسكرية جديدة لقطاع غزة

الرئيس السيسي وقرينته يغادران السودان.. صور

موقع رياضي ينشر القائمة الأغلى للاعبي كرة القدم في العالم

رونالدو: هدفي إسعاد الجماهير الإيطالية الفترة المقبلة

كاف يعلن عن مسئولي مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفيدرالية

حماس ترد على إسرائيل : القصف بالقصف.. والقنص بالقنص

الحل قد يتحول إلى مشكلة.. حرمان الطفل الثالث من الدعم ينذر بكارثة

بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سعد الدين إبراهيم.. فيديو

أنور قرقاش: قطر تمنع شعبها من أداء فريضة الحج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

نيولوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

استوحي إطلالاتك في المصيف من الفنانات

فيديو

أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم
هيكل: قانون الإعلام سيخضع لتطوير مستمر لمحاربة الشائعات..فيديو
أستاذ قلب: تضخم الغدة الدرقية يرجع لنقص نسبة اليود.. فيديو
هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو
أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟