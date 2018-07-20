عماد طلعت : الأهلي رائد في التنمية البشرية

عبر عماد طلعت، خبير التنمية والتطوير بالفيدرالية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الندوة، التي نظّمتها لجنة المرأة في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر مساء اليوم، الجمعة، موضحا أن النادي الأهلي صَرْح عظيم وقيمة كبرى في المجالات كافة.



وأكّد طلعت، أن النادي الأهلي يعتبر رائدًا في مجال التنمية البشرية منذ سنوات طويلة، وتاريخه يشهد على ذلك، ودلّل على ذلك بمسيرة أحمد عبود باشا، الذي ترأس مجلس إدارة النادي لفترة طويلة، وكان مثالًا للإداري الناجح، بعد أن نجح في تكوين كيان اقتصادي كبير، وقاد النادي إلى نهضة كبرى.



وأشار إلى أن الأهلي يمثل بيئة خصبة للنجاح؛ في ظل العدد الكبير لأعضاء الجمعية العمومية من مختلف الفئات العمرية، وأنه يثق في استمرار نجاحات النادي خلال الفترة المقبلة بفضل القوة البشرية التي يملكها.