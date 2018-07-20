الإسماعيلى يشارك فى احتفالية تأسيس الصفاقسى

تتزامن دورة صلالة الودية مع مرور 90 عاما على تأسيس نادى الصفاقسى عام “1928” ، صرح بذلك المدير الإدارى للفريق التونسى.



ويستهل الإسماعيلى مشواره بالدورة بمواجهة بطل تونس يوم الأحد المقبل باستاد مجمع سعادة الرياضى.



وأضاف فى تصريحات للصحافة العمانية :”سنقوم بالتنوية على مرور 90 عاما على نادينا ، على هامش مشاركتنا فى النسخة الأولى للدورة”.



يذكر أن البطولة تقام بنظام المقص الذهبي حيث يلتقى الفريقان الفائزان في المباراة النهائية ويلعب الفريقان الخاسران لقاء تحديد المركز الثالث والرابع .