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رياضة

الإسماعيلى يشارك فى احتفالية تأسيس الصفاقسى

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:26 م
صدى البلد
نور عادل
تتزامن دورة صلالة الودية مع مرور 90 عاما على تأسيس نادى الصفاقسى عام “1928” ، صرح بذلك المدير الإدارى للفريق التونسى.

ويستهل الإسماعيلى مشواره بالدورة بمواجهة بطل تونس يوم الأحد المقبل باستاد مجمع سعادة الرياضى.

وأضاف فى تصريحات للصحافة العمانية :”سنقوم بالتنوية على مرور 90 عاما على نادينا ، على هامش مشاركتنا فى النسخة الأولى للدورة”.

يذكر أن البطولة تقام بنظام المقص الذهبي حيث يلتقى الفريقان الفائزان في المباراة النهائية ويلعب الفريقان الخاسران لقاء تحديد المركز الثالث والرابع .

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