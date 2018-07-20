روسيا تكشف خيانة في إحدى مؤسساتها المنوطة بتصنيع الأسلحة

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أن جهاز الأمن الاتحاد الروسي أجرى حملة تفتيش على منشأة بحثية تابعة لوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) للاشتباه في قيام العاملين في المنشأة بنقل معلومات سرية إلى الخارج.



وقالت الصحيفة إن أجهزة الأمن الروسية داهمت مكاتب موظفي معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية، ومكتب مدير مركز البحوث والتحليلات في الشركة المتحدة للصواريخ الفضائية.



ووفقًا لتقارير صحفية روسية، فإن السلطات الروسية تشتبه في 10 أشخاص قاموا بالتعاون مع أجهزة مخابراتية أجنبية لنقل معلومات حول الأسلحة الروسية الجديدة.



وقال متحدث باسم وكالة الفضاء لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن رئيس الوكالة الفضائية، ديمتري روجوزين على علم بالقضية، وأمر بتقديم كل المساعدة لفريق التحقيق.



وتأتي عمليات المداهمة بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن قيامها بإجراء تجارب على الأسلحة الروسية الجديدة التي سبق وأن تباهى بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي امام الجمعية الفيدرالية الروسية مارس الماضي.

