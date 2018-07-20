تنسيق الجامعات 2018.. قواعد وشروط قبول الشهادة الثانوية الليبية

أعلن موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الإلكتروني قواعد وشروط قبول الشهادات العربية "دولة ليبيا"، حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية التخصصية:بجلسته بتاريخ 8/4/2006 قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الليبية التخصصية بالجامعات والمعاهد المصرية في الكليات والمعاهد المناظرة للكليات والمعاهد التي يلتحق بها هؤلاء الطلاب بالجامعات والمعاهد الليبية.



كما هو موضح بالآتي- مع عدم فرض مواد تكميلية في مستوى الثانوية المصرية عليهم-، شعبة الثانوية الليبية التخصصية ثانوية العلوم الأساسية "شعبة أحياء – كيمياء، شعبة فيزياء- رياضيات"، حيث الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الشعبة في جامعات ليبيا "العلوم - الآداب والعلوم"، والكليات والمعاهد المناظرة في مصر"العلوم – التربية - البنات الآداب".



أما عن ثانوية العلوم الهندسية حيث الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الشعبة في جامعات ليبيا وهي "الهندسة- الفنون والعمارة - المركز العالي للمهن الميكانيكية - شعبة العلوم – الآداب - الموارد الطبيعية"، فيتم القبول بالكليات والمعاهد المناظرة في مصر وهي: "الهندسة - فنون جميلة "عمارة"- تخطيط عمراني- المعاهد العالية التكنولوجية- العلوم– التربية– والبترول والتعدين – الآداب – التجارة".



وبالنسبة لثانوية علوم الحياة "شعبة العلوم الطبية"، حيث الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الشعبة في جامعات ليبيا هي "طب - صيدلة - طب أسنان - طب بيطري - تقنية طبية - المعهد الصحي العالي"، فيتم القبول بالكليات والمعاهد المناظرة في مصر وهي: "طب - صيدلة - طب أسنان طب بيطري – علاج طبيعي– التمريض- العلوم – التربية – الحقوق – التجارة"، و"شعبة العلوم الزراعية" "، حيث الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الشعبة في جامعات ليبيا هي الزراعة، أما الكليات والمعاهد المناظرة في مصر هي "الزراعة - المعاهد الزراعية".



وبالنسبة لثانوية العلوم الاجتماعية" شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الانجليزية"، حيث الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الشعبة في جامعات ليبيا هي "الآداب- الآداب والعلوم- كلية السياحة والفنادق"، أما الكليات والمعاهد المناظرة في مصر هي "الآداب البنات التربية "الشعب الأدبية – دار العلوم- كلية السياحة والفنادق"، و"شعبة العلوم الشرعية" حيث الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الشعبة في جامعات ليبيا هي "الآداب والعلوم – القانون"، أما الكليات والمعاهد المناظرة في مصر هي "دار العلوم - الآداب – الحقوق"، و"شعبة العلوم الاجتماعية"، حيث الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الشعبة في جامعات ليبيا هي "الآداب - الآداب والعلوم – الإعلام – القانون"، أما الكليات والمعاهد المناظرة في مصر هي: "دار العلوم – الآداب الإعلام – الحقوق – فنون جميلة "فنون".



وحول ثانوية الفنون والإعلام "شعبة الفنون الجميلة والتطبيقية، شعبة الفنون الإعلامية"، حيث الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الشعبة في جامعات ليبيا "الفنون والإعلام"، أما الكليات والمعاهد المناظرة في مصر هي"الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون".



وأردف المجلس أنه بالإضافة إلى جميع المعاهد العالية الخاصة حسب التخصص فى الثانوية الليبية.