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برلمان

إنشاء ناد للفروسية والصيد بمطروح

السبت 21/يوليه/2018 - 05:02 ص
النائب سليمان فضل
النائب سليمان فضل العميري
أحمد أيمن
حصل النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، على وعد من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بشأن تأسيس نادى للفروسية وأخر الصيد بالمحافظة.

وأضاف العميري، في بيان له، أنه طالب الوزير ايضا بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للرياضة في المحافظة، من خلال الاهتمام بمراكز الشباب والملاعب المفتوحة والعديد من الإستادات، معربا عن أمله أن يتم بناء استادين أحدهما في مطروح والآخر في مدينة العلمين الجديدة وذلك بغرض زيادة الاستثمار في مجال الرياضة، خاصة وأن المحافظة لديها مقومات تسمح ذلك.

شدد عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، على ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب في المحافظة وتوفير مقرات للأندية الرياضية، مشيرا إلى عدم وجود مقر لنادى الرجاء.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة التفقدية لعدد من محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.

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