تنسيق الجامعات 2018.. طريقة حساب المجموع الاعتباري للشهادة البحرينية



أن تكون هذه الشهادات تؤهل الحاصلين عليها للالتحاق بجامعات البحرين(ويتم التأكد من ذلك من خلال خطابات رسمية من كل من المستشار الثقافى المصري بالدولة المانحة أو المستشار الثقافى للدولة المانحة بمصر)، واستيفاء المواد المؤهلة الإجبارية والشروط الخاصة للقبول بالكلية التى يرغبون الالتحاق بها بالجامعات المصرية.



ويتم حساب المجموع الاعتباري للطالب على أساس(50٪) من مجموع الدرجات الحاصل عليها فى الصف الثاني الثانوي من مصر + (50٪) من مجموع الدرجات الحاصل عليها فى الصف الثالث الثانوي من البحرين بعد حذف المواد الثقافية والدينية.



ويكون نظام قبول الشهادات وترتيب الطلاب الحاصلين عليها بالجامعات والمعاهد المصرية وفق الضوابط المطبقة فى الدولة المانحة للشهادة عند قبولهم بجامعات هذه الدولة، وبعد استبعاد الدرجات الحاصل عليها الطالب فى المواد الثقافية والدينية.

أعلن موقع خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد الإلكتروني طريقة حساب المجموع الاعتباري بالنسبة للشهادات المعادلة العربية الشهادات المعادلة الثانوية البحرينية (نظام الساعات المعتمدة) من القسمين العلمي والأدبي.وأوضح موقع التنسيق أنه يتم حساب المجموع الاعتباري للشهادات الثانوية المعادلة العربية سواء التي يتم دراستها على نظام المقررات أو على نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالي، يتم استبعاد (المواد الدينية والتربية الإسلامية – التربية الرياضية – السلوك والمواظبة – التربية العسكرية – التربية الوطنية ، وغيرها) مثل باقي الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة، وتجمع الدرجات الحاصل عليها الطالب في جميع المواد المتبقية مع الأخذ في الإعتبار بعدد الساعات المعتمدة الموجودة بالشهادة (مجموع حاصل ضرب عدد الساعات لكل مادة في درجة المادة) وذلك بعد حذف المواد المشار إليها بعاليه.ولحساب النسبة المئوية يتم قسمة مجموع حاصل ضرب عدد الساعات لكل مادة في درجة المادة على مجموع عدد الساعات، لحساب المجموع الاعتباري للطالب بالدرجات يتم ضرب ناتج بند(ت) أعلاه في 410.ويتم حساب المجموع الاعتباري للطلاب الحاصلين على الشهادات الممنوحة من دولة البحرين والذين قاموا بدراسة سنة واحدة (الصف الثالث الثانوي البحريني) بالبحرين وسنة من داخل جمهورية مصر العربية (الصف الثاني الثانوي) بالشروط التالية:-