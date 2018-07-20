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فن

تغريدات إباحية تطيح بمخرج Guardians of the Galaxy

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:36 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت شركة "ديزني" الأمريكية للإنتاج السينمائي إقالة مخرج الجزء الثالث من سلسلة الأفلام الناجحة Guardians of the Galaxy، جيمس جان، وذلك بعد نشره تغريدات إباحية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال رئيس استديوهات "ديزني"، آلان هورن، في تصريحات لمجلة "فاريتي" الأمريكية، اليوم الجمعة: "السلوك والتصريحات المشينة للمخرج جيمس جان على موقع تويتر تتعارض مع قيم وأعراف الشركة، لذلك قررنا إقالته وقطع علاقتنا معه".

وكان جان قد أعلن أن موعد تصوير الجزء الثالث من Guardians of the Galaxy سيكون في مطلع عام 2019، في حين أكد رئيس استديوهات "مارفل" كيفن فيج أن جان قدم النسخة الأولى من السيناريو الشهر الماضي.

ويضم الفيلم، الذي تدور أحداثه في أبعد مكان في الفضاء، عددًا من نجوم الصف الأول في جزئيه السابقين، منهم كريس برات، برادلي كوبر، فين ديزل، وزوي سالدانا، والعمل مستوحى من قصص مصورة تحمل الاسم نفسه من إنتاج "مارفل كوميكس" Marvel Comics.

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