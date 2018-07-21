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برلمان

نائب دار السلام يحصل على موافقة القاهرة بتطوير عزبة خيرالله

السبت 21/يوليه/2018 - 04:01 ص
النائب خالد عبدالعزيز
النائب خالد عبدالعزيز فهمي
أحمد أيمن
حصل النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب بدائرة دار السلام، على موافقة محافظة القاهرة باستغلال الأراضي التي تم هدمها في عزبة خيرالله لإنشاء مراكز طبية وملاعب ومراكز تدريب للصناعات الصغيرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة وزارة الإسكان على طلب الإحاطة المقدم من النائب، بشأن تطوير عزبة خيرالله بالدائرة، حيث أن هذه المنطقة من المناطق الأولى بالرعاية، ولم يحدث بها أي تطوير للعشوائيات أو رصف أو إنارة أو بناء مدارس، كما لم يتم الإنفاق عليها من صندوق تطوير العشوائيات المخصص لهذه المناطق.

يذكر أن نائب دار السلام قد تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان استنادا إلى حكم المادة (133) من الدستور (234) من اللائحة الداخلية للمجلس.

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