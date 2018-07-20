لطلاب الشهادات المعادلة.. الإرشادات اللازمة للقبول بالجامعات



سيقوم مكتب التنسيق بصرف مظروف به دليل القبول متضمنا طلب الالتحاق(أول ورقة بالدليل)، ودليل المعاهد الخاصة، بالإضافة للرقم السري الذي سيقوم الطالب بأستخدامه فى تسجيل رغباته على الإنترنت وذلك وفقًا لما سيتم بيانه بعد.



2- أماكن الصرف:



سيقوم مكتب التنسيق، بصرف الأوراق من خلال مقره بالقاهرة وفرعية بمدينتي الإسكندرية وأسيوط، وذلك بالعناوين التالية:



- المكتب الرئيسي بالقاهرة: ومقره المدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة– بمنطقة بين السرايات بالجيزة.

- فرع الإسكندرية: ومقره بمجمع الكليات بالشاطبى – مبنى كلية الحقوق.

- فرع أسيوط: ومقره مبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية.

ويمكن للطالب صرف وتسليم الأوراق بأي فرع من هذه الفروع الثلاث،طبقًا لرغبته، ومدى قرب هذا الفرع من عنوان سكنه.



3- مواعيد صرف الأوراق:



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد صرف واستلام أوراق الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث سيتم البدء في قبول حملة هذه الشهادات مبكرًا تمهيدًا لاعلان نتائج ترشيحهم أسوة بالعام السابق فقد تمت الموافقة على فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018، حتى يوم الاربعاء الموافق 15/8/2018، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.



4- طريقة صرف الأوراق:



سيخصص مكتب التنسيق في مقره الرئيسي وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط لجان (نوافذ) لصرف أوراق الشهادات المعادلة موزعة وفقا للدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة وعلى كل طالب أن يلتزم باللجنة المخصصة(النافذة) دون غيرها مع مراعاة أن هناك مظاريف خاصة للشهادات المعادلة(علمي- أدبي).



ثانيًا: تسجيل الرغبات على شبكة الإنترنت:



بعد قيام الطالب بصرف الأوراق، يجب عليه تسجيل رغباته وأيضًا المواد التى درسها والدرجات الحاصل عليها، وذلك على موقع التنسيق الإلكترونى بواسطة الرقم السرى الذى تم صرفه مع الأوراق، من خلال العنوانين التاليين:- www.tansik.egypt.gov.eg ، www.egypt.gov.eg .



يجب على الطالب طباعة رغباته ومجموعة المواد التى درسها والتى قام بتسجيلها على الموقع ثم عليه أستكمال باقى الأوراق والذهاب مرة أخري لمكتب التنسيق لتسليم الأوارق طبقًا للمواعيد التى يحددها ويعلنها مكتب التنسيق، مع العلم بأن الطالب وولي أمره هما المسئولان مسئولية كاملة عن المواد والدرجات التي يتم تسجيلها على شبكة الإنترنت، فيجب التأكد من إضافة جميع المواد المطلوبة والتى درسها الطالب بالشهادة بدرجاتها الصحيحة، وفى حالة عدم قيام الطالب أو حتى نسيانه تسجيل مادة أو أكثر، فليس من مسئولية مكتب التنسيق إضافتها.



حيث سيتدخل المكتب فى بعض الحالات المحدودة مثل تعديل مسمى أي مادة أو تعديل الدرجة الحاصل عليها الطالب في المادة، وذلك في حالة وجود اختلاف بين ماسجله الطالب وبين ماهو وارد بشهادته المقدمة بملف الأوراق لمكتب التنسيق.



كما أن الطالب وولي الأمر مسئولان معًا عن العنوان( محافظة السكن) الذي سيسجل على شبكة الإنترنت وفى ملف أوراق الطالب ، حيث سيتم التوزيع علي الكليات الجامعية فى ضوء هذا العنوان.



ولمزيد من المعلومات عن خدمة التنسيق الإلكتروني يمكن للطالب مراجعة ما ورد بهذا الدليل فى الفصل الثاني تحت عنوان(معلومات وإرشادات عن خدمة التنسيق الإلكتروني).



ثالثًا: ملء البيانات واستكمال الأوراق:



بعد صرف الأوراق يجب على كل طالب ملء الأوراق التي صرفها من مكتب التنسيق وذلك بكتابة بياناته على المظروف الخاص به وأستيفاء البيانات الواردة بطلب الألتحاق، ثم يجب عليه إستكمال الأوراق المطلوبة وذلك كما يلي:



الأوراق المطلوب التقدم بها:



- أوراق مطلوبة من جميع الطلاب المتقدمين (شهادات عربية أو أجنبية):



1- شهادة النجاح الأصلية"مستوفاة جميع التصديقات"، ولا يقبل صورة ولا صورة طبق الأصل منها، بأي حال من الأحوال.

2- طلب الالتحاق (استمارة555 تنسيق"أول ورقة بدليل الطالب").

3- شهادة الميلاد المصرية.



4- المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية(قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري لدرجات الطالب، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، أو شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج.



5- نسخة مطبوعة من ترتيب الرغبات، والمواد التي درسها الطالب، وجميع البيانات التي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت.

6- بطاقة التسجيل اليدوية التي تم صرفها مع الملف بعد ملئها.



- أوراق إضافية خاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية:



• الطلاب الحاصلين على الثانوية السعودية، يجب عليهم تقديم شهادات الثانوية السعودية مستوفاة جميع التصديقات، بالإضافة إلى شهادة القدرات مطبوعة من الإنترنت.

• الطلاب الحاصلين على الثانوية البحرينية، يجب عليهم تقديم شهادات الصفوف الثلاث للمرحلة الثانوية أو شهادتي الصفين الثاني والثالث، والإفادة مستوفاة جميع التصديقات.

• الطلاب الحاصلين على الثانوية اليمنية، يجب عليهم تقديم شهادة الإعدادية وشهادات الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي ومستوفاة لجميع التصديقات.



• أوراق إضافية خاصة بالطلاب للحاصلين على شهادات أجنبية:



• بالنسبة لجميع الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية، عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل يفيد إتمام الطالب اثنتي عشرة سنة دراسية بنجاح بداية من الصف الأول الابتدائي حتى حصوله على المؤهل(الشهادة الثانوية)، وأن يكون هذا التسلسل مستوفيًا لجميع التصديقات المطلوبة، وفى حالة دراسة الطالب لشهادة الإعدادية المصرية يمكن أن يكتفي بها ويشترط مرور ثلاث سنوات بعدها، مع تقديم شهادات المرحلة الثانوية التى درسها الطالب، وذلك للإطلاع عليها.



• ملحوظة هامة: يتم اعتماد كافة الشهادات الثانوية المعادلة(العربية والأجنبية) من وزارة التربية والتعليم المصرية سواء الممنوحة من المدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية، أو الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية وصدرت قرارات وزارية بمعادلتها، وذلك بخاتم يشمل استيفاء الطالب لكافة متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي وذلك قبل تقديم الأوراق لمكتب التنسيق.



- أوراق إضافية خاصة بالطلاب للحاصلين على الدبلومة الأمريكية:



• يجب على جميع هؤلاء الطلاب تقديم أصل المؤهل الدراسي(Transcript) لكل صف من الصفوف 10، 11، 12 على حده، ولا يعتد بالشهادات المجمعة للصفوف الثلاثة، إلا إذا كان الطالب قد درس الثلاث سنوات الثانوية فى نفس المدرسة، وعليهم أيضًا تقديم ما يفيد دراستهم لهذه الصفوف على النظام الأمريكي على أن تكون هذه الشهادات معتمدة من جهات الاعتماد الدولية المختصة والهيئات التعليمية الأمريكية المرخص لها اعتماد الشهادات التي تصدرها المدارس المختلفة.



• بالنسبة للطلاب الحاصلين على الدبلومة من مصر يجب عليهم تصديق شهاداتهم من المستشار الثقافي المصري بواشنطن والإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم، أو اعتمادها من الإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم وذلك بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المختصة والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم على أن يرفق بها التسلسل الدراسي لكل طالب معتمد من الإدارة التعليمية المختصة مع مراعاة أنه في حالة حصول الطالب على الدبلومة من أكثر من مدرسة تعتمد كل سنة دراسية على حده من المدرسة الحاصل منها الطالب على الشهادة كشرط للاعتماد ويتم الإعتماد في حالة استيفاء الأوراق السابق الإشارة اليها في البند.



• الطلاب الحاصلين على الدبلومة من مدارس داخل جمهورية مصر العربية، فى حالة دراستهم للصفين 10، 11 فى مدرسة غير المدرسة التى حصلوا منها على الصف 12، عليهم إحضار أصل الشهادة الخاصة بكلا من الصفين 10، 11 مع ضرورة إحضار خطاب من الإدارة التعليمية يفيد دراسة كل صف منهما على النظام الأمريكي على أن يكونوا معتمدين من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم وكذلك الإدارة العامة للإمتحانات، مع التأكيد على أنه لا يعتد بالشهادة المجمعة إلا لسنوات الدراسة التي درسها الطالب بالفعل فى نفس المدرسة.



• في حالة حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأمريكية من مدارس بالولايات المتحدة الأمريكية يشترط أن تكون هذه المدرسة من احدي المدارس الحكومية أو الخاصة والمعتمدة من المؤسسات التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية، مع ضرورة اعتماد الشهادة الأصلية بمعرفة المكتب الثـقـافي المصري بواشنطن والتصديق عليها من الجهات المختصة، علي أن يكون موضحًا بالشهادة مفتاح الدرجات.



• بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الدبلومة من مدارس بأي دولة أخري(غير مصر وأمريكا)، عليهم تصديق شهادتهم من وزارة الخارجية بالدولة الحاصلين منها على الشهادة ثم توثيقها من السفارة المصرية، مع ضرورة تقديم خطاب من مركز المصادر التعليمية الأمريكية بالقاهرة(اميديست) يوضح جهة الاعتماد التعليمية الأمريكية، التي تعتمد نتائج امتحانات وشهادات خريجي هذه المدارس(بما يفيد أن المدرسة معترف بها من هيئة المعادلات الأمريكية).



• تقديم أصل شهادة الـ(SAT.I)، وأيضًا((SAT.II "لمن أجتاز هذا الاختبار"، على أن يتم تصديق هذه الشهادات من الأميدايستAMIDEAST ، ثم توثيقها من الخارجية المصرية.



• يجب تقديم أصل الدبلومة النهائية للإطلاع عليها وصورة منها تحفظ بملف الطالب.



• يلتزم الطلاب الحاصلون علي شهادة الثانوية الأمريكية بإرسال نسخة الكترونية Soft copy من نتائج أمتحان السات من خلال صفحته على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مع الإلتزام بالتعليمات التى سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بهذا الشأن، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات السات الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.



- بالنسبة للطلاب للحاصلين على الثانوية الإنجليزية (I.G.C.S.E.& G.C.S.E):



• سيسمح للطالب بأن يتقدم بجميع نتائج الامتحانات التي أداها خلال الثلاث سنوات الدراسية الأخيرة السابقة مباشرة على تقدمه لمكتب التنسيق، وسيتم اختيار المواد وحساب المجموع من بين خمس امتحانات فقط، من بين هذه الامتحانات التي أداها الطلاب خلال مدة الثلاث سنوات المحددة.

• يمكن للطالب أن يتقدم بأصل الشهادة Certificate أو أصل الـ Statement لكل امتحان من الامتحانات التي أداها الطالب ويحتفظ بالمستند الآخر للتقدم به لأي جهة أخرى إذا أراد، ويتم فقط قبول الأصول مصدقة من المجلس الثقافي البريطاني والخارجية المصرية، ولا تقبل صور، ولا حتى صور طبق الأصل، ولا تقبل التعهدات مطلقًا.





يجب تقديم شهادة تفيد أن المواد التي درسها على النظام الممتد(Extended) وليس على النظام الـ(Core).



رابعًا: استلام الأوراق من الطلاب:



• بعد أن ينتهي الطالب من استكمال الأوراق المطلوبة على النحو المبين بعاليه، يجب عليه التوجه إلى مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة أو أحد فرعيه بالإسكندرية وأسيوط، على العناوين التى تم بيانها من قبل، وذلك لتقديم أوراقه.

• سيتم استلام الأوراق من الطلاب خلال مواعيد محددة يتم الإعلان عنها وذلك من خلال بيان صحفي سيتم إصداره ونشره بوسائل الإعلام المختلفة بهذا الشأن.

• وسيكون استلام الأوراق يوميا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر خلال الفترة التي حددها المكتب بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية.

• سيتم استلام الأوراق من خلال اللجان المخصصة لهذه الشهادات وسيخصص المكتب في مقره الرئيسي وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط لجان(نوافذ) لتسلم أوراق الشهادات المعادلة موزعة وفقا للدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة.

• على كل طالب أن يلتزم بالتقدم عن طريق اللجنة(النافذة) المخصصة للشهادة الحاصل عليها دون غيرها، كما سيكون هناك لجان مخصصة لطلاب الثانوية السعودية(بنين) وأخرى لطالبات الثانوية السعودية(بنات) وعلى الطلاب والطالبات الالتزام باللجان المخصصة لهم، حيث سيتم تخصيص نسبة لكل منهما على حده عند الترشيح.

• لا تقبل الأوراق بالبريد بل يجب أن تقدم باليد، بواسطة الطالب أو ولي أمره أو أحد أقاربه، مع التأكيد على أن تكون الأوراق أصليه فقط.



وشدد الموقع على سيتم استلام الملفات من الطلاب بعد فحصها مبدئيًا بواسطة لجان الاستلام، وسيتم إعطاء كل طالب إيصال بالاستلام، مع ضرورة العلم والتأكيد على أن المراجعة التى تتم على شباك لجنة تسليم الأوراق ما هي إلا مجرد مراجعة مبدئية أولية، وأن استلام الأوراق من الطالب وإعطائه إيصال بالاستلام لا يعنى بأي حال من الأحوال أن ملف الطالب قد تم قبوله قبولًا نهائيًا، أو أن الأوراق مكتملة، أو أن الطالب يستوفى الشروط والقواعد والمواد المطلوبة، وهذا الإيصال ما هو إلا مجرد مستند يثبت فقط أن الطالب قد سلم أوراقه لمكتب التنسيق لفحصها ومراجعتها مراجعة نهائية دقيقة، وفى ضوء ذلك سيتم البت فى شأن قبول الطالب من عدمه، ويمكن أن يتم استدعاء الطالب لاستيفاء بعض التصديقات، أو المستندات، أو أي متطلبات أخري تتعلق بقبول الشهادة، وفى حالة عدم قيام الطالب بذلك، سيتم إيقاف ترشيحه، وحذف أسمه من قوائم الطلاب المتقدمين، وسيرد ملف أوراقه على عنوانه بالبريد، دون أدنى مسئولية على مكتب التنسيق.



خامسًا: أعمال الفحص والمراجعة:



• بعد استلام الأوراق من الطلاب كما هو مبين فى الخطوة السابقة، سيقوم مكتب التنسيق بتشكيل لجان متخصصة لفحص ومراجعة ملفات جميع الطلاب المتقدمين، وتهدف هذه المراجعة إلى ما يلي:-



- التأكد من تقدم الطالب بجميع الشهادات والمستندات والأوراق المطلوبة.

- التحقق من استيفاء هذه الشهادات والمستندات للتصديقات والأختام الضرورية.

- التأكد من استيفاء الطالب لشروط وقواعد القبول وللمواد المطلوبة.



- التأكد من أن جميع الأوراق والشهادات التى تقدم بها الطالب أصلية وصحيحة، وفى حالة اكتشاف أن الطالب قد تقدم ببيانات غير صحيحة أو بمستندات مزورة أو أي شهادات قدمت على أنها أصلية ثم تم اكتشاف أنها مصورة على جهاز المسح الضوئي(الإسكانر)، سيتم إيقاف ترشيح الطالب فورًا وسيتم حذف أسمه نهائيًا من قوائم الطلاب المتقدمين، وسيقوم مكتب التنسيق باتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيال الطالب وولى أمره.

- التأكد من أن جنسية الطالب مصرية حيث لا يتم قبول الطلاب غير المصريين عن طريق مكتب التنسيق.



- التأكد من دقة جميع البيانات المسجلة سواء البيانات اليدوية أو التى قام الطالب بتسجيلها علي شبكة الإنترنت مثل البيانات الشخصية ومجموعة المواد التى درسها الطالب أو التقديرات والدرجات الحاصل عليها الطالب، ومدى مطابقتها لما هو وارد بالشهادات، وفى حالة اكتشاف أي اختلاف سيقوم مكتب التنسيق تلقائيًا بتصحيح البيانات الخاطئة على قاعدة البيانات مباشرة دون الرجوع للطالب، الأمر الذي قد ينتج عنه اختلاف المجموع الاعتباري بعد التصحيح عن المجموع الاعتباري الذي ظهر للطالب عند تسجيله للبيانات على الموقع، وسيتم إبلاغ الطالب بذلك قبل الترشيح .

وأكد الموقع أن أعمال الفحص والمراجعة يمكن أن ينتج عنها، رفض أوراق الطالب، أو أن يتم الاتصال به لاستكمال بعض الأوراق أو استيفاء بعض التصديقات أو المواد أو أي شروط أو متطلبات أخرى تتعلق بقبول الشهادة، وفى حالة عدم قيام الطالب باستيفائها سيتم إيقاف ترشيحه وحذف أسمه من قوائم المتقدمين للتنسيق وسيتم رد الملف على عنوانه عن طريق البريد، دون أدني مسئولية على مكتب التنسيق.



إعلان نتيجة الترشيح:



بعد إنتهاء أعمال الفحص والمراجعة سيتم إعلان نتائج الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.



ويمكن للطالب التعرف على الجهة التى تم ترشيحه إليها(الكلية أو المعهد) فور إعلان نتائج الترشيح رسميا، وذلك كما يلي:



1- النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قمت بتقديم رغباتك عليه وكذلك الحد الأدني لكل شهادة.

2- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس فيظهر له الجهة التى تم ترشيحه إليها.

3- يجب علي كل طالب طباعة بطاقة الترشيح، والتوجه بها إلى الكلية أو المعهد لإتمام إجراءات القيد، إلا إذا كان الطالب يرغب فى الاستفادة من التحويلات التي يتيحها مكتب التنسيق لتقليل اغتراب الطلاب وذلك وفقًا للقواعد والاشتراطات المبينة فى الخطوة التالية:-



- لا يحق للطالب سحب ملف أوراقه من مكتب التنسيق بعد إعلان نتائج الترشيح بل عليه التوجه للكلية أو المعهد المرشح له لسحب الأوراق.



- فى حالة رغبة الطالب فى سحب الملف قبل الترشيح وإعلان النتيجة أو فى حالة عدم الترشيح يجب عليه اتباع الخطوات التالية:-



1- أن يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب لسحب الملف وتوافق عليه جهة الإدارة.

2- يسمح فقط للطالب أو ولي الأمر بسحب الملف بشرط أن يتم تسليم أصل إيصال مكتب التنسيق وصورة من بطاقة الرقم القومي للساحب.

3- سيحتفظ المكتب بالمظروف وطلب الإلتحاق وبطاقة التسجيل اليدوية وذلك لبعض الأغراض المتعلقة بأعمال المراجعة والحفاظ على التسلسل.

4- سحب الملف يعني تنازل الطالب عن أي حقوق قانوية له قبل مكتب التنسيق ولا يحق له رد الملف للمكتب مرة أخري.

5- يجب أن يقوم الطالب أو ولي أمره بالتوقيع على الإقرار المعد لهذا الشأن.



تحويلات تقليل الاغتراب:



بعد إعلان نتائج الترشيح سيقوم مكتب التنسيق بالإعلان عن إتاحة الفرصة للطلاب للتحويل لتقليل الإغتراب، وذلك بأن يقوم الطالب بتسجيل رغبته للتحويل لكلية مناظرة أو غير مناظرة عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى وذلك فى ضوء الضوابط والشروط التالية:-



• الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية فى المنطقة الجغرافية(أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب أو إعادة ترشيحه إلى موقع آخر وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين، تحويل مناظر وتحويل غير مناظر.

• والمقصود بالمنطقة الجغرافية(أ) أو المجموعة(أ)، هي الجامعة الأقرب لعنوان سكن الطالب، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن عنوان سكنه يقع فى حيز متساوي المسافة من جامعتين أو أكثر. وذلك طبقًا لما هو وارد بالفصل الثامن من هذا الدليل، والخاص بالتوزيع الجغرافي.

• اعتبار محافظتي ( القاهرة – الجيزه)نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات (القاهرة - عين شمس – حلوان)كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.

• بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية(أ) وهى المنطقة التى يرغب الطالب فى أن تكون محل إقامته ويسجلها بنفسه عند تقدمه لتسجيل رغباته باستمارة التنسيق الإلكتروني، ويتم تطبيق التوزيع الجغرافي على هذه الشهادات ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد اعلان نتيجة التنسيق.

• لا يجوز التحويل بين الكليات التي يكون القبول بها والترشيح لها علي أساس القبول الأقليمي (يراجع الفصل التاسع).



• يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة والغير المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الالكتروني بنسبة 10٪ فقط من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل اليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل وفي حالة التساوي تطبق قاعدة المواد المرجحة وذلك للشهادات المعادلة(العربية والأجنبية ) علي أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط. وينتهي عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع اعلان نتيجة التحويلات، وذلك طبقا لقواعد تقليل الاغتراب التالية:



أ‌) التحويل إلى كلية غير مناظرة:



يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية(أ) بالتحويل الى كليه غير مناظرة في منطقته

الجفرافية(أ) فقط وبشرط ضرورة توافر ما يلي :



* حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام ـ انتساب موجه).

* وجود مكان خالي بالكلية التي يرغب الطالب فى التحويل اليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والاجنبية) على حده.

* استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل اليها مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت. ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومنطقته الجغرافية(أ) هي محافظة الغربية، يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة( مثل العلوم-الآداب – التجارة...الخ) فى جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافي(أ) وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.



ب) التحويل إلى كلية مناظرة:



• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه فى عملية التنسيق لكلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة فى منطقته الجغرافية(أ) فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافي (أ) ، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل .



• فى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافي (أ)، يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية(أ)، ومثال لذلك فى القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة(هي كليات الهندسة بالقاهرة وعين شمس وحلوان والمطرية وشبرا) وأن الحد الأدنى للقبول بها مثلا في الشهادة العربية من دولة الكويت (392 ، 391، 390،388، 387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل فى الحد الأدنى(387) وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.



• بالنسبة للتحويل المناظرلتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول(الانتظام ـ الانتساب الموجه) فيتم مراعاة ما يلي :

الحالة الأولي: في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لما يلي:



* إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلي مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجة فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام (الانتظام).



* إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلي مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام (الانتساب الموجه) فيتم قيده حال الموافقة علي تحويله وفقا لنظام (الانتساب الموجه).



الحالة الثانية: في حالة ترشيح الطالب الى كلية ما(انتساب موجه) ويرغب في التحويل الى كلية (مناظرة) لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقا لنظام(الانتظام).



يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت لاجراء عملية التحويل لتقليل الاغتراب(في ضوء المواعيد التي يحددها ويعلنها مكتب التنسيق).



وشدد الموقع على أنه بعد انتهاء الفترة التى يتيحها مكتب التنسيق للتحويلات سيتم إعلان نتيجة الترشيحات النهائية وعلى كل طالب القيام بطباعة بطاقة الترشيح والتوجه بها للكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه لها، ويكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل اليها.



يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى تطبيقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.



بطاقة الترشيح هي مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي ولا يعتبر الترشيح نهائيًا إلا بوصول الملف إلى الجهة التى تم ترشيح الطالب لها، وإتمام إجراءات القيد بها، لهذا فيجب على الطالب متابعة وصول الملف مع إدارة شئون الطلاب بالجهة المرشح إليها، وفى حالة عدم وصول الملف بعد مرور شهر على الأكثر من إعلان النتيجة، يجب على الطالب التوجه لمكتب التنسيق فورًا لاستبيان السبب، وفي حالة عدم قيامة بذلك فإن مسئولية أي تأخير تقع على الطالب نفسه.

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني ببوابة الحكومة المصرية الإرشادات اللازمة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2018/2019 .وأشار الموقع إلى المراحل الرئيسية والخطوات التفصيلية، لقبول وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية)، موضحًا أن هناك عدد من الخطوات الرئيسية الهامة التى يجب على الطلاب إتباعها خلال تعاملهم مع مكتب التنسيق وذلك حتى يمكنهم إتمام عملية التنسيق بطريقة ميسرة وبأقل حد من الأخطاء، وتبدأ هذه الخطوات بصرف الأوراق ودليل القبول، وتنتهي بتسليم الأوراق ومراجعتها وإعلان نتائج الترشيحات النهائية وإرسال الملفات للجامعات المختلفة، وذلك وفقًا للترتيب التالي:-أولا: صرف الأوراق للطلاب:1- الأوراق التي يتم صرفها للطلاب: