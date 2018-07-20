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فن

خطوبة الفنان محمد مهران والمخرجة مي عبد الحافظ.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:38 م
محمد يحيى
احتفل الفنان الشاب محمد مهران بخطوبته على المخرجة مى عبد الحافظ مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من نجوم الفن، أقيم الحفل بالنادى البريطانى بالمعادى، وذلك بعد أيام من إقامة حفل عائلى حضره الأهل احتفالا بهذه المناسبة.

حضر الحفل الفنان صبري فواز ، والفنانة دنيا عبد العزيز، والمخرج الشاب احمد خالد موسى، بالاضافة إلى أسرة العروسين وبعض الأصدقاء.

يذكر أن محمد مهران شارك فى العديد من الأعمال الفنية وعلى رأسها بطولته لفيلم "أسرار عائلية"، ومسلسل "الرحلة" مع باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ومى سليم، و"أمر واقع" مع كريم فهمى، و"الأب الروحى 2" مع احمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام والمسلسلات.

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