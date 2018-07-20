ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

وفاء عامر تنشر صورا مع ابنها عمر على انستجرام

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:50 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بابنها عمر نجل المنتج محمد فوزى.

وتعليقًا على الصورة كتبت وفاء عامر دعاء لابنها وهي "حبيبي عمر ربنا يحفظك".

الجدير بالذكر أن وفاء عامر شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2018 من خلال مسلسل “نسر الصعيد” مع النجم محمد رمضان، وحقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجمهور عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
وفاء عامر تنشر صورا مع ابنها عمر على انستجرام

ترشيحاتنا

مي سليم تنشر صورة مع صديقتها

ياسمين صبري تشعل الإنستجرام بإطلالة جذابة وجريئة.. صور

كالينيتش يرفض استلام ميدالية المونديال

ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة أفريقيا قبل لقاء بتسوانا

رسميًا.. محمد صلاح ينافس على جائزة الكرة الذهبية

موقع رياضي ينشر القائمة الأغلى للاعبي كرة القدم في العالم

واقعة تهز روسيا .. شاب يلتهم جسد عشيقته بطريقة آكلي لحوم البشر.. صور

أنور قرقاش: قطر تمنع شعبها من أداء فريضة الحج

في ذكرى 23 يوليو.. 4 ضباط أحرار من مجلس قيادة الثورة إلى قبة البرلمان.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

أحمد حجازي يتصدر قائمة 11 لاعبا خيبوا آمال منتخباتهم في مونديال روسيا

حلم الأولى على الثانوية العامة يتحقق على الهواء .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

لوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

فيديو

خبير: الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي .. فيديو
أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم
هيكل: قانون الإعلام سيخضع لتطوير مستمر لمحاربة الشائعات..فيديو
أستاذ قلب: تضخم الغدة الدرقية يرجع لنقص نسبة اليود.. فيديو
هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟