وفاء عامر تنشر صورا مع ابنها عمر على انستجرام

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بابنها عمر نجل المنتج محمد فوزى.



وتعليقًا على الصورة كتبت وفاء عامر دعاء لابنها وهي "حبيبي عمر ربنا يحفظك".



الجدير بالذكر أن وفاء عامر شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2018 من خلال مسلسل “نسر الصعيد” مع النجم محمد رمضان، وحقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجمهور عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

