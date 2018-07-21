البنك الدولي: تراجع عمليات إحراق الغاز عالميا لـ141 مليار م3 في 2017

قالت مجموعة البنك الدولي، إن أنشطة إحراق الغاز في مواقع إنتاج النفط علي مستوي العالم تراجعت بنسبة 5% خلال العام الماضي مقارنة بتزايد أنشطتها عالميا منذ 2010.



وذكر تقرير صادر عن البنك أن معدل إحراق الغاز علي مستوي العالم بلغ 141 مليار م3 بنهاية 2017 بعد أن كان 148 مليارا في العام السابق له بفارق 7 مليارات م3، مشيرا إلي أن روسيا كأكبر دولة حارقة للغاز، شهدت هي الأخري تراجعا في عمليات الاحراق تليها فنزويلا و المكسيك.



وأوضح التقرير أن كلا من إيران وليبيا شهدات زيادة ملموسة في عمليات إحراق الغاز.



وحذرت مجموعة البنك من عمليات تزايد إحراق الغاز والتي تسبب انطلاق أكثر من 350 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا مما يسبب أخطارا صحية جسيمة بسبب انبعاثات غاز الميثان غير المحترق و الكربون الأسود.



واعتبر التقرير أن احتراق الغاز يعتبر من عمليات إهدار موارد الطاقة لا يمكن للعالم تحمله.