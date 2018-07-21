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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل خريجي الصيدلة.. غدا

السبت 21/يوليه/2018 - 08:18 ص
د.رمضان الدوماني
د.رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة
محمود زيدان
يشهد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، غدا، حفل خريجي كلية الصيدلة للعام الجامعي 2017– 2018، في تمام الخامسة عصرًا بنادي القوات المسلحة بالمدينة.

ويحضر الحفل، الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عميد كلية الصيدلة، وكلمة رئيس الجامعة لتهنئة الطلاب الخريجين، وسيتم تكريم أوائل الخريجين خلال الاحتفالية والتقاط الطلاب الصور التذكارية مع قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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