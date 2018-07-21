حصيلة رسوم تظلمات الثانوية تتخطى الـ17 مليون جنيه في أول أسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الكراسات الامتحانية التي طالب طلاب الثانوية العامة رسميًا بإعادة الكشف عليها منذ فتح باب التظلمات يوم الأحد الماضي حتى الآن، وصل إلى 177 ألف كراسة امتحانية.



وأكدت الوزارة أنه يتم تحصيل 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها، بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم (2/88040/450/9)، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم (1543070416719000014) بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم (1050001000036407) ببنك مصر.



وبناء عليه يصبح إجمالي الأموال التي تم تحصيلها من تظلمات الثانوية العامة حتى الآن وصلت إلى 17 مليونا و 700 ألف جنيه مصري.



يذكر أنه في حالة ثبوت حق الطالب في الحصول على درجات زيادة، يتم إخطار الطالب على عنوانه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل، ويملأ الطالب نموذج استرداد من المديرية التابع لها ويسترد رسم الاطلاع "100 جنيه للمادة"، وتقوم الوزارة بإخطار مكتب التنسيق بالنتيجة المعدلة للطالب بعد إعادة تصحيح المادة أو المواد المتظلم فيها.



و"بموجب القانون رقم (227) لسنة 1989 ووفقًا للمادة الثانية من هذا القانون، لا يتم صرف أى مكافآت من حصيلة تظلمات الثانوية العامة، لأي من أعضاء اللجان القائمة على عملية مراجعة كراسات الإجابة".



وتذهب حصيلة التظلمات لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ليتم صرفها في بناء مدارس جديدة او صيانة المدارس الموجودة، وكذلك إقامة المراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها".