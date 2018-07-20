خبير: الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي .. فيديو

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي، مشيرا إلى أن القرارات السياسية أثرت بشكل كبير جدا على الأداء الاقتصادي التركي، والذي كان يعد من أهم الاقتصاديات.



وأضاف الإدريسى، في حواره مع الإعلامية دينا يحيى، مقدمة برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على فضائية «المحور» أن رفع أسعار الفائدة يؤثر بشكل سلبي على معدلات الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك العديد من المستثمرين بدأوا في سحب استثماراتهم من تركيا، وهروب رؤوس أموال من تركيا.



وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تخفيض صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في تركيا، أثر بشكل سلبي أيضا على الاستثمارات الأجنبية في تركيا، مشيرا إلى أن صندوق النقد مؤشر عالمي هام للمستثمرين.

