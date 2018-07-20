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رياضة

أحمد حجازي يتصدر قائمة 11 لاعبا خيبوا آمال منتخباتهم في مونديال روسيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:09 م
صدى البلد
نور عادل
تصدر المدافع الدولي احمد حجازي، مدافع فريق ويست بروميتش البيون، قائمة الـ11 لاعبًا الذين خيبوا آمال منتخباتهم خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

واختار موقع "لو سبورت 24" الايطالي أحمد حجازي وذلك بعدما ودع مع منتخب مصر منافسات كأس العالم من الدور الاول في مونديال روسيا وذلك عقب تلقيه 3 هزائم متتالية.

واستند الموقع في اختياره لـ أحمد حجازي على انه كان من أبرز اللاعبين وكان بمثابة قائد لدفاع منتخب مصر وكان الجميع ينتظر منه أداء أفضل مما ظهر عليه في مونديال روسيا.

وجاء باقي التشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمى: ويلي كاباييرو "الأرجنتين"
خط الدفاع: أحمد حجازي "مصر" - جيرارد بيكيه "إسبانيا" - خافيير ماسكيرانو "الأرجنتين"
خط الوسط: مسعود أوزيل "ألمانيا" - ميلينكوفيتش سافيتش "صربيا" - بيوتر زيلينسكي "بولندا" - جواو ماريو "البرتغال"
خط الهجوم: تيمو فيرنر "ألمانيا" - روبيرت ليفاندوفسكي "بولندا" - نيكولا كالينيتش "كرواتيا".

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