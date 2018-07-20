أول تغريدة لـ شيري عادل بعد زواجها من معز مسعود..صلوا على النبى

نشرت الفنانة الشابة شيري عادل ، أول تغريدة لها على حسابها الرسمي بـ"تويتر" منذ إعلان زواجها مؤخرا من الداعية معز مسعود.



وكتب شيري على حسابها قائلة: "صلوا على من كان لا يؤذي ولا يجرح أحدًا بل كان كلامه طيبًا للقلوب".



يذكر أن الفنانة شيري عادل تزوجت من الداعية الإسلامي معز مسعود خلال الأيام الماضية، وهو الخبر الذي أثار جدلًا كبيرًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وردود أفعال كثيرة ومتباينة.



