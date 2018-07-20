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أسامة كمال: كلمنا محافظ الاسكندرية علشان كارثة.. قال النهارده أجازة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:09 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أسامة كمال، استغاثة عاجلة بوجود العقار رقم ٣٦ شارع الشيخ عبد الحميد بفيكتوريا بالاسكندرية آيل للسقوط.

موضحا أن هذا العقار ليس عاديا، قائلا.. "هذا المنزل ليس به سكان نظرًا لمنظره اللي خلاص لو حد نفخ فيه وهو معدي هيقع على الناس ويموتها وبعد كدة الصحف والإعلام يقولوا الحقوا كارثة".

وقال كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، اليوم الجمعة، "كلمنا محافظ الإسكندرية محمد سلطان لعرض استغاثة أهالى فيكتوريا بوجود منزل ايل للسقوط، إلا أنه قال لنا النهارده الجمعة أجازة، ممكن نتواصل في اى يوم تاني لعرض المشكلة".

وعبر كمال عن غضبه الشديد من تصريحات محافظ الإسكندرية قائلا "مش هكلمك يا معالي المحافظ لو البيت سقط".

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