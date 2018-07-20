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واقعة تهز روسيا .. شاب يلتهم جسد عشيقته بطريقة آكلي لحوم البشر.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:34 م
. شاب يشوي مخ حبيبته
. شاب يشوي مخ حبيبته ويأكله
احمد شريف
تحول شاب روسي إلى مصاص دماء وآكل لحوم بشر، بعد قراءته بشكل مستمر عن شعائر القتل المتسلسل عبر مواقع الإنترنت، بحسب ما قيل للمحكمة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قتلت أولجا بودونوفا ، 45 سنة ، بوحشية على يد عشيقها ديمتري لوشين ، 21 عاما، الذي حطم زجاجة النبيذ على رأسها حاولي 25 مرة ، قبل تمزيقه جسدها بالساطور في منزلها بمدينة فالداي.

وأقدم اكل لحوم البشر على شيّ مخها، واكله علاوة على شرب دمائها، ثم مزق الاعضاء الداخلية بجسدها، وذلك بحسب اقول القاتل امام المحكمة التي اكدت على صحته عقله وأنه صالح للمحاكمة.

و كان القاتل خطط بعناية "لشعائر جريمة آكل لحوم عشيقته"، بعد أن أصبح مهووسا بالقراءة عن القتلة المتسلسلين، عبر شبكة الإنترنت ، بحسب ادعاء المدعين العموم.

وكشفت التحريات أن القاتل كان لديه "ذكاء الفلاسفة" ، حيث قال للشرطة انه نفذ جريمة القتل "للوصول إلى الإلهام لكتابة الشعر".

وقالت المحكمة إن الجريمة حدثت عندما ذهب القاتل إلى شقة عشيقته بودونوفا في فالداي لتناول مشروبات "رومانسية" للاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، وهو يوم عطلة رسمية كبرى في روسيا.

وقالت أليكساندرا ديدوفا (21 عاما) وهي شاهدة على مسرح الجريمة ، أن القاتل استخدم دماء من جمجمة ضحيته المتشققة ليرسم "علامة على شكل شيطان" على باب شقتها.

وكشفت المدعية العامة أولجا بوندارينكو إن لوشين "نسخ أفعال جرائم القتل التي ينفذها القتلة المتسلسلين" بعد ان قرأها على الإنترنت، وهذا الامر "حوله إلى قاتل وآكل لحوم بشر".

وأوضح المدعين العموم أن القاتل كان يشترك في موقع على الانترنت يسمى "عالم المجانين والقتلة التسلسلية" .

فيما يواجه لوتشين عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين بتهمة القتل وتدنيس الموتى.
واقعة تهز روسيا .. شاب يلتهم جسد عشيقته بطريقة آكلي لحوم البشر.. صور
واقعة تهز روسيا .. شاب يلتهم جسد عشيقته بطريقة آكلي لحوم البشر.. صور
واقعة تهز روسيا .. شاب يلتهم جسد عشيقته بطريقة آكلي لحوم البشر.. صور
واقعة تهز روسيا .. شاب يلتهم جسد عشيقته بطريقة آكلي لحوم البشر.. صور
واقعة تهز روسيا .. شاب يلتهم جسد عشيقته بطريقة آكلي لحوم البشر.. صور
واقعة تهز روسيا .. شاب يلتهم جسد عشيقته بطريقة آكلي لحوم البشر.. صور
واقعة تهز روسيا .. شاب يلتهم جسد عشيقته بطريقة آكلي لحوم البشر.. صور

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