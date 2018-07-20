بوتين يرفض تحويل ملاعب كأس العالم إلى قاعات حفلات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الملاعب الـ12 التي أقيمت عليها مباريات كأس العالم الأخيرة، يجب أن تبقى مخصصة بشكل أساسي لكرة القدم، ولا تتحول لقاعة لإقامة حفلات موسيقية أو مراكز تنظيم معارض.



وتلقت روسيا، التي استضافت نهائيات كأس العالم 2018، في 12 ملعبا وزعت على 11 مدينة في الفترة ما بين 14 يونيو حزيران إلى 15 يوليو، إشادة كبيرة من الجمهور والاتحاد الدولي (الفيفا) على حد سواء.



وتتجه جهود روسيا حاليا لضمان عدم استخدام تلك المنشآت والبنى الأساسية للبطولة التي استمرت شهرا في غير الغرض التي شيدت من أجله.



وقال بوتين في اجتماع ضم مسؤولين حكوميين ومسؤولين رياضيين في استاد كالينينجراد، إن الحكومة ستدعم ماليا منشآت كأس العالم لمدة خمس سنوات أخرى لضمان قدرتها على العمل بشكل مستقل بحلول 2024.



وقال الرئيس الروسي عن خطط كالينينجراد لاستخدام الاستاد بعد نهائيات كأس العالم "ذكرتم معارض وحفلات موسيقية وسياحة ومناطق تجارية. حسنا، يجب أن يكون الاستاد ممتلئا".



وأردف "لكن الحل النموذجي الذي يجب أن نبذل من أجله الجهد هو أن يكون لكل فريق استاد وأن يكون لكل استاد فريق يلعب عليه".



وتابع "وإلا فلن تكون المنشأة في هذه الحالة استادا بل ستكون قاعة حفلات موسيقية".



وعندما فازت روسيا بحق استضافة كأس العالم 2018، تعهد بوتين أن تصبح الاستادات التي سيتم تشييدها معاقل لأندية كرة قدم كبيرة.



وأنشأت روسيا 6 ملاعب جديدة بالكامل خصيصا لكأس العالم من إجمالي 12 ملعبا استضافت مباريات البطولة، بينما تم تجديد ملاعب أخرى أو إعادة بنائها.



و6 من استادات كأس العالم هي ملاعب أندية تنافس في الدوري الروسي الممتاز.



وسيعتبر الأمر تحديا كبيرا أن تظل الملاعب في بعض المدن التي استضافت كأس العالم ممتلئة بالجمهور، مع احتفاظها بقدرة مالية مستدامة.



وأنشأت كالينينجراد، وهو جيب روسي يقع بين ليتوانيا وبولندا، ملعبا جديدا يسع 35 ألف متفرج لكن فريق كرة القدم المحلي يلعب في الدرجة الثانية في روسيا.



ولا يزال من غير المعروف كيفية استخدام بعض المنشآت وهو ما دفع بوتين لمطالبة بافل كولوبكوف، وزير الرياضة بتقديم خطة لمستقبل كل استاد أو ملعب تدريب تم تشييده خصيصا لكأس العالم.



وحذر بوتين قائلا "يجب أن يكون هذا أمرا ملموسا وليس مجرد أمنيات فقط".



وأضاف أن روسيا مهتمة بتوسيع استخدام بطاقات هوية المشجعين، وهي وثيقة إلزامية كانت تسمح لحاملها بحضور مباريات كأس العالم، وتظهر أنه خضع للفحص والموافقة من السلطات الروسية.



كما أتاحت السلطات الروسية لحامل هذه البطاقات، دخول البلاد دون تأشيرة.