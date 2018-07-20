مستشار المفتي : ثواب رعاية الابن المعاق أعظم من أداء الحج..فيديو

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، من سيدة تريد السفر لأداء فريضة الحج، لكن لديها ابن معاق ولاتجد من يكفله طوال فترة سفره.



أجاب مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس" أنه واجب على الأم أن تكون مع ولدها المعاق، حتى يتوفر من يخدمه أو تأخذه معها إلى الحج.



وأضاف أن ثواب السيدة التي تكفل ابن معاق كبير وعظيم عند الله، والحج لمن استطاع إليه سبيلا.

