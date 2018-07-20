دبلوماسية برلمانية رغم الضغوط.. زيارة ناجحة لرئيس النواب إلى صربيا فى 24 ساعة ويستكملها بـ روما.. عبد العال يلقى كلمة بـ برلمانها وسط عزف النشيد الوطنى.. ورئيسها يؤكد: محبة الشعب المصرى فى القلب

عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي

مصر بلد صديق ونتمنى زيارة الرئيس السيسي قريبًا

عبد العال يلتقى رئيس النواب الإيطالي في ترانزيت العودة من صربيا

رئيس البرلمان الإيطالي: