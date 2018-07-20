دبلوماسية برلمانية رغم الضغوط.. زيارة ناجحة لرئيس النواب إلى صربيا فى 24 ساعة ويستكملها بـ روما.. عبد العال يلقى كلمة بـ برلمانها وسط عزف النشيد الوطنى.. ورئيسها يؤكد: محبة الشعب المصرى فى القلب

عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي
رئيس صربيا:
رئيس صربيا:
مصر بلد صديق ونتمنى زيارة الرئيس السيسي قريبًا
عبد العال يلتقى رئيس النواب الإيطالي في ترانزيت العودة من صربيا
رئيس البرلمان الإيطالي:
عبد العال يلتقى رئيس النواب الإيطالي في ترانزيت العودة من صربيا
رئيس البرلمان الإيطالي:
نقدر دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية
واصل د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرصه على فعالية الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بالرغم من ازدحام جدول الأعمال للمجلس على المستوى التشريعى والرقابى، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث، بالإضافة إلى أعمال الاتحاد البرلماني العربي الذي يرأسه، إلا أنه قام بزيارة قصيرة ناجحة، للبرلمان الصربى استغرقت 24 ساعة، التقى خلالها رئيس الجمهورية الصربية ورئيسة البرلمان، وألقى خطابًا داخل البرلمان الصربى، وشهدت لقاء رئيس البرلمان الإيطالى فى طريق عودته إلى القاهرة.
بدأت أعمال الزيارة الخميس، بلقاء رئيسة البرلمان الصربى مايا غويكوفيتش، وأعضاء البرلمان الصربى المناظرين للوفد المصرى، وتم استقبال الدكتور على عبد العال استقبالًا رسميًا فى مبنى البرلمان الصربى ثم أعقب الاستقبال اجتماع مغلق بين الجانبين استعرضا فيه العلاقات التاريخية والعميقة بين الدولتين وأهمية التنسيق فى المجالات المشتركة وأهمها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادى المشترك، وأعقب ذلك قيام كل من رئيس البرلمان الصربى والدكتور على عبد العال بعقد لقاء صحفى مشترك ذكرا فيه أن هذه الزيارة الرسمية تعتبر أول زيارة لرئيس برلمان مصرى لصربيا.
وذكرت رئيسة البرلمان أهمية بعض الوقائع التاريخية مثل تأسيس حركة عدم الانحياز وأن الزعماء والرؤساء السابقين أسسوا لعلاقات سياسية متينة، ورد الدكتور على عبد العال بأن العلاقات السياسية المتينة يجب أن تنعكس على العلاقات الاقتصادية وأن تترجم فى صورة تبادل تجارى واقتصادى وسياحى مناسب وأهمية إعادة خط الطيران المباشر بين مصر وصريبا.
وعقب ذلك استقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى قصر الرئاسة فى بلجراد ،وخلال اللقاء نقل الدكتور على عبد العال تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى له وللشعب الصربى، وأكد الرئيس الصربى حرصه على استقبال الدكتور على عبد العال تكريمًا لمصر قيادة وشعبًا وأنه يتطلع إلى زيارة الرئيس السيسى فى بلجراد فى أقرب وقت وخلال اللقاء استعرض الرئيس الصربى العلاقات التاريخية والسياسية المصرية الممتدة ، معربًا عن أمله فى زيادة العلاقات الاقتصادية.
وقال الرئيس الصربى: "مصر بلد صديق ومواقفها صادقة معنا ومحفوظة وأنه يحب أن يزور مصر كسائح قبل أن يزورها كرئيس"، وهنأ الرئيس الصربى الرئيس عبد الفتاح السيسى على إعادة انتخابه وعلى الاستقرار الذى تحقق فى مصر، وقال أن كل خبر جيد نسمعه عن مصر نكون سعداء به ومحبة مصر فى القلب ونتمنى كل الخير لمصر قيادة وشعبًا ، كما شكر مصر على مواقفها تجاه صربيا فى المحافل الدولية، وعلى الجانب الآخر وجه الدكتور على عبد العال الشكر للرئيس الصربى على حُسن وحفاوة استقباله وتقديره للبرلمان الصربى وتطلعه لتنمية العلاقات البرلمانية المشتركة.
وألقى د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب خطابًا أمام الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان الصربي - الخميس - نقل خلالها تحيات الشعب المصري قيادة وشعبًا وأكد أن العلاقات التاريخية والتطلعات المشتركة تقرب وجهات النظر المصرية الصربية لما فيه خير للبلدين وأنها تستند إلى المبادئ والقيم التي نشأت على أساسها حركة عدم الانحياز التي جسدت في وقتها تطلعات شعوب العالم الثالث لمواجهة تحدي التنمية بالاعتماد على الذات، كما أعرب عن تقدير القيادة المصرية لدور جمهورية صربيا في تأييد ثورة 30 يونيو 2013، مؤكدًا أن مصر لا تنسى أصدقائها ممن وقفوا بجوارها وقت الشدة، مشيرًا إلى أن القنوات البرلمانية تفتح أبوابًا وتعطي آفاقًا أرحب للعلاقات بين البلدين.
وفى إطار الجلسة قام البرلمان الصربى بعزف وغناء النشيد الوطنى المصرى احتفالًا بهذه الزيارة التى تعد الأولى من نوعها، وذكر السفير المصرى فى بلجراد أن التدريب على غناء النشيد الوطنى المصرى استغرق من الفرق المختصة بعض الوقت وقام السفراء العرب ممن حضروا الزيارة بتحية الوفد المصرى والتقاط الصور التذكارية.
كما أقامت مايا غويكوفيتش رئيسة البرلمان الصربى على هامش استقبال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى البرلمان الصربى معرضًا للوثائق التاريخية يعكس عمق وقدم وأهمية العلاقة بين صربيا ومصر خاصة وأن الزعيمين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو كانت لديهم علاقات متميزة ، واستمع الدكتور على عبد العال لشرح مفصل للوثائق المعروضة ، كما قام بتحية السفراء الأجانب المتواجدين لحضور هذه المناسبة ، كما قام رئيس مجلس النواب المصرى بزيارة قبر الرئيس اليوغسلافي الراحل جوزيف تيتو ، ومتحف يوغسلافيا الذي يضم مقتنياته.
وفى طريق عودته من صريبا ، ألتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، بروبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى بمقر مجلس النواب الإيطالى والوفد المرافق له ، حيث انتهز الوفد المصرى الساعات القليلة التى تواجد فيها فى روما كترانزيت بترتيب من السفارة المصرية فى روما فى لقاء رئيس مجلس النواب الإيطالى بحضور السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور على عبد العال جهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية البحر المتوسط وحدود الاتحاد الأوروبى من الجهة الجنوبية وكذلك جهود مصر فى مكافحة الارهاب وماحققته من إنجاز تشريعى فى السنوات الثلاثة الماضية فى ضوء تحقيق الأمن والاستقرار وتثبيت مؤسسات الدولة الذى تحقق بعد 30 يونيو فى ضوء مناخ الاستثمار وحرية دخول وخروج الأموال والمشروعات التجارية والاستثمارية ، مؤكدا أن مصر تسعى لتكون مركز طاقة إقليمى خاصة الغاز الطبيعى.
كما أعرب رئيس مجلس النواب الإيطالى خلال اللقاء عن سعادته بتلبية الدكتور على عبد العال لهذا اللقاء رغم ضيق الوقت، مؤكدًا أن إيطاليا تقدر لمصر الدور المحورى الذى تلعبه فى كل القضايا الإقليمية فى الشرق الأوسط وأن الدور المصرى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية في جنوب المتوسط مهم ومقدر ، مؤكدًا أن إيطاليا تقدر دعم مصر للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي المصرية.
وأشاد رئيس البرلمان الإيطالي بالتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة وأنه غير مسبوق، وأن العلاقات المصرية الإيطالية تتحسن يومًا بعد يوم وأن حل بعض القضايا العالقة سينقل العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب وهو أمر منتظر في المستقبل، ووجه الدكتور علي عبد العال الشكر روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى على حسن استقباله ووقته، وقاما بتبادل الهدايا التذكارية، كما وجه الدكتور عبد العال الدعوة لرئيس مجلس النواب الإيطالى لزيارة البرلمان المصري الذي أبدى سعادته واستعداده التام لتلبية الزيارة.
وصرح النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية مع أن جدول الزيارة كان مزدحمًا لكن كانت نتائجها ناجحة ولمسنا اهتمامًا صربيًا عاليا بمصر على كل المستويات ، كما لمسنا بوضوح ما يتمتع به الرئيس السيسى من شعبية ومصداقية لدى الأوساط الرسمية الصربية .
وقال " رضوان " أنه تم الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين فى جميع المجالات لترجمة هذه العلاقات السياسية المتينة .
ومن جانبه قال الدكتور كريم درويش عضو الوفد البرلمانى ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - الصربية أن التراث الكبير بين البلدين قد لا يعلم عنه بعض الشباب نظرًا للتطورات التى حدثت فى السياسة الدولية مما جعل العلاقات المصرية الصربية هادئة بعض الشيئ لكن كان من أهداف هذه الزيارة إعادة الزخم لهذه الروابط التاريخية والسياسية ، خاصة وأنه من المنتظر عودة خط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد فى عام 2019 مما يكون له أثر اقتصادي طيب على البلدين.
واصل د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرصه على فعالية الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بالرغم من ازدحام جدول الأعمال للمجلس على المستوى التشريعى والرقابى، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث، بالإضافة إلى أعمال الاتحاد البرلماني العربي الذي يرأسه، إلا أنه قام بزيارة قصيرة ناجحة، للبرلمان الصربى استغرقت 24 ساعة، التقى خلالها رئيس الجمهورية الصربية ورئيسة البرلمان، وألقى خطابًا داخل البرلمان الصربى، وشهدت لقاء رئيس البرلمان الإيطالى فى طريق عودته إلى القاهرة.
بدأت أعمال الزيارة الخميس، بلقاء رئيسة البرلمان الصربى مايا غويكوفيتش، وأعضاء البرلمان الصربى المناظرين للوفد المصرى، وتم استقبال الدكتور على عبد العال استقبالًا رسميًا فى مبنى البرلمان الصربى ثم أعقب الاستقبال اجتماع مغلق بين الجانبين استعرضا فيه العلاقات التاريخية والعميقة بين الدولتين وأهمية التنسيق فى المجالات المشتركة وأهمها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادى المشترك، وأعقب ذلك قيام كل من رئيس البرلمان الصربى والدكتور على عبد العال بعقد لقاء صحفى مشترك ذكرا فيه أن هذه الزيارة الرسمية تعتبر أول زيارة لرئيس برلمان مصرى لصربيا.
وذكرت رئيسة البرلمان أهمية بعض الوقائع التاريخية مثل تأسيس حركة عدم الانحياز وأن الزعماء والرؤساء السابقين أسسوا لعلاقات سياسية متينة، ورد الدكتور على عبد العال بأن العلاقات السياسية المتينة يجب أن تنعكس على العلاقات الاقتصادية وأن تترجم فى صورة تبادل تجارى واقتصادى وسياحى مناسب وأهمية إعادة خط الطيران المباشر بين مصر وصريبا.
وعقب ذلك استقبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى قصر الرئاسة فى بلجراد ،وخلال اللقاء نقل الدكتور على عبد العال تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى له وللشعب الصربى، وأكد الرئيس الصربى حرصه على استقبال الدكتور على عبد العال تكريمًا لمصر قيادة وشعبًا وأنه يتطلع إلى زيارة الرئيس السيسى فى بلجراد فى أقرب وقت وخلال اللقاء استعرض الرئيس الصربى العلاقات التاريخية والسياسية المصرية الممتدة ، معربًا عن أمله فى زيادة العلاقات الاقتصادية.
وقال الرئيس الصربى: "مصر بلد صديق ومواقفها صادقة معنا ومحفوظة وأنه يحب أن يزور مصر كسائح قبل أن يزورها كرئيس"، وهنأ الرئيس الصربى الرئيس عبد الفتاح السيسى على إعادة انتخابه وعلى الاستقرار الذى تحقق فى مصر، وقال أن كل خبر جيد نسمعه عن مصر نكون سعداء به ومحبة مصر فى القلب ونتمنى كل الخير لمصر قيادة وشعبًا ، كما شكر مصر على مواقفها تجاه صربيا فى المحافل الدولية، وعلى الجانب الآخر وجه الدكتور على عبد العال الشكر للرئيس الصربى على حُسن وحفاوة استقباله وتقديره للبرلمان الصربى وتطلعه لتنمية العلاقات البرلمانية المشتركة.
وألقى د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب خطابًا أمام الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان الصربي - الخميس - نقل خلالها تحيات الشعب المصري قيادة وشعبًا وأكد أن العلاقات التاريخية والتطلعات المشتركة تقرب وجهات النظر المصرية الصربية لما فيه خير للبلدين وأنها تستند إلى المبادئ والقيم التي نشأت على أساسها حركة عدم الانحياز التي جسدت في وقتها تطلعات شعوب العالم الثالث لمواجهة تحدي التنمية بالاعتماد على الذات، كما أعرب عن تقدير القيادة المصرية لدور جمهورية صربيا في تأييد ثورة 30 يونيو 2013، مؤكدًا أن مصر لا تنسى أصدقائها ممن وقفوا بجوارها وقت الشدة، مشيرًا إلى أن القنوات البرلمانية تفتح أبوابًا وتعطي آفاقًا أرحب للعلاقات بين البلدين.
وفى إطار الجلسة قام البرلمان الصربى بعزف وغناء النشيد الوطنى المصرى احتفالًا بهذه الزيارة التى تعد الأولى من نوعها، وذكر السفير المصرى فى بلجراد أن التدريب على غناء النشيد الوطنى المصرى استغرق من الفرق المختصة بعض الوقت وقام السفراء العرب ممن حضروا الزيارة بتحية الوفد المصرى والتقاط الصور التذكارية.
كما أقامت مايا غويكوفيتش رئيسة البرلمان الصربى على هامش استقبال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى البرلمان الصربى معرضًا للوثائق التاريخية يعكس عمق وقدم وأهمية العلاقة بين صربيا ومصر خاصة وأن الزعيمين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو كانت لديهم علاقات متميزة ، واستمع الدكتور على عبد العال لشرح مفصل للوثائق المعروضة ، كما قام بتحية السفراء الأجانب المتواجدين لحضور هذه المناسبة ، كما قام رئيس مجلس النواب المصرى بزيارة قبر الرئيس اليوغسلافي الراحل جوزيف تيتو ، ومتحف يوغسلافيا الذي يضم مقتنياته.
وفى طريق عودته من صريبا ، ألتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، بروبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى بمقر مجلس النواب الإيطالى والوفد المرافق له ، حيث انتهز الوفد المصرى الساعات القليلة التى تواجد فيها فى روما كترانزيت بترتيب من السفارة المصرية فى روما فى لقاء رئيس مجلس النواب الإيطالى بحضور السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور على عبد العال جهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية البحر المتوسط وحدود الاتحاد الأوروبى من الجهة الجنوبية وكذلك جهود مصر فى مكافحة الارهاب وماحققته من إنجاز تشريعى فى السنوات الثلاثة الماضية فى ضوء تحقيق الأمن والاستقرار وتثبيت مؤسسات الدولة الذى تحقق بعد 30 يونيو فى ضوء مناخ الاستثمار وحرية دخول وخروج الأموال والمشروعات التجارية والاستثمارية ، مؤكدا أن مصر تسعى لتكون مركز طاقة إقليمى خاصة الغاز الطبيعى.
كما أعرب رئيس مجلس النواب الإيطالى خلال اللقاء عن سعادته بتلبية الدكتور على عبد العال لهذا اللقاء رغم ضيق الوقت، مؤكدًا أن إيطاليا تقدر لمصر الدور المحورى الذى تلعبه فى كل القضايا الإقليمية فى الشرق الأوسط وأن الدور المصرى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية في جنوب المتوسط مهم ومقدر ، مؤكدًا أن إيطاليا تقدر دعم مصر للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي المصرية.
وأشاد رئيس البرلمان الإيطالي بالتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة وأنه غير مسبوق، وأن العلاقات المصرية الإيطالية تتحسن يومًا بعد يوم وأن حل بعض القضايا العالقة سينقل العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب وهو أمر منتظر في المستقبل، ووجه الدكتور علي عبد العال الشكر روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى على حسن استقباله ووقته، وقاما بتبادل الهدايا التذكارية، كما وجه الدكتور عبد العال الدعوة لرئيس مجلس النواب الإيطالى لزيارة البرلمان المصري الذي أبدى سعادته واستعداده التام لتلبية الزيارة.
وصرح النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية مع أن جدول الزيارة كان مزدحمًا لكن كانت نتائجها ناجحة ولمسنا اهتمامًا صربيًا عاليا بمصر على كل المستويات ، كما لمسنا بوضوح ما يتمتع به الرئيس السيسى من شعبية ومصداقية لدى الأوساط الرسمية الصربية .
وقال " رضوان " أنه تم الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين فى جميع المجالات لترجمة هذه العلاقات السياسية المتينة .
ومن جانبه قال الدكتور كريم درويش عضو الوفد البرلمانى ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - الصربية أن التراث الكبير بين البلدين قد لا يعلم عنه بعض الشباب نظرًا للتطورات التى حدثت فى السياسة الدولية مما جعل العلاقات المصرية الصربية هادئة بعض الشيئ لكن كان من أهداف هذه الزيارة إعادة الزخم لهذه الروابط التاريخية والسياسية ، خاصة وأنه من المنتظر عودة خط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد فى عام 2019 مما يكون له أثر اقتصادي طيب على البلدين.