قافلة الأزهر توقع الكشف وتجرى عمليات جراحية فى جنوب سيناء

واصلت قافلة الأزهر الطبية فى جنوب سيناء، عملها الجمعة لليوم الرابع على التوالي، حيث وقعت الكشف الطبي على "2400" مريض وأجرت 25 عملية جراحية ما بين كبرى ومتوسطة.



باشرت القافلة أعمالها في مدينة الطور، وسط زحام شديد، حيث تستهدف المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في ثلاث مدن هي: رأس سدر وسانت كاترين والطور.



تم صرف العلاج لجميع المرضى مجانًا، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.



تضم القافلة، التي يستمر عملها حتى 22 من يوليو الجارى، 20 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر فى 12 تخصصًا تشمل العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء.



القافلة تقوم بعملها فى إطار الجهود التى يقوم بها الأزهر الشريف، للمشاركة فى تنمية المجتمع، واستمرارًا لدوره الوطني والدعوي والاجتماعي.

