انطلاق دوري "مستقبل وطن" لكرة القدم بكفر الشيخ.. صور

أشادت أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ برئاسة النائب سيد أحمد عيسى الأمين العام، والدكتور على أبو شوشة الأمين العام المساعد، والدكتور الغمري الشوادفى أمين التنظيم، بالجهود التي بذلتها أمانات المراكز والمدن مع بداية انطلاق اليوم الأول لدوري مستقبل وطن بالمحافظة الذى بدأ ،اليوم الجمعة، بمتابعة لجان المتابعة من كل مركز والتي تضم أمناء المراكز والعمل الجماهيري والإعلام والشباب وعدد من الشخصيات العامة.



وشهد اليوم الأول منافسات حامية بين الفرق المتبارية في مراكز كفر الشيخ والرياض ودسوق وفوة ومطوبس وبيلا والحامول وبلطيم وقلين وسيدى سالم وتميزت معظم المباريات بالمنافسة الشريفة والحماسة والجدية حتى أن بعضها انتهت بنتائج كبيرة أبرزها مباراة أبوريا والبرية بنتيجة 7/0 لصالح أبوريا ومباراة أم سن والعباسية 6/3 لصالح أم سن بمركز الرياض كما فاز فريق الطايفة على الشمارقة 6/ا في مركز كفر الشيخ.



ومن جانبه، قال الدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، إن المباريات شهدت حضورًا جماهيريًا ومنافسة شريفة بين جميع الفرق المتنافسة نتيجة روح الود والإخاء التي سادت بين الجميع وفرحة الجماهير بالبطولة، مشيرًا إلى انطلاق مباريات الدور قبل النهائي للبطولة غدًا على أن يتم تحديد ابطال المراكز الأحد القادم.



وشهدت المباريات تواجدًا أمنيًا تحت إشراف اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، وكذلك جهودًا مكثفة من مديرية الصحة بالمحافظة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تحدث في المباريات.

