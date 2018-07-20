التحقيقات : نوبة صرع وراء مصرع عامل بنها .. ولا شبهة جنائية

قررت النيابة العامة ببنها إخلاء سبيل عامل بعد أن تبين عدم تورطه في واقعة مصرع نجله الذي تم العثور عليه في حمام شقته جثة هامدة، مؤكدة أن المجني عليه يعيش بمفرده ومريض بالصرع ويعالج في أحد المستشفيات.



تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث قسم أول بنها، إشارة من المستشفى بوصول "حاتم. ب" 35 عاما عامل جثة هامدة وبها إصابات في الرأس وملقاة في حمام منزله.



وبمعاينة الشقة تبين أن المجني عليه عثر عليه في حمام شقته وأنه يعيش بمفرده كما تبين من التحريات أنه مريض صرع ويعالج في أحد المستشفيات وتنتابه حالات هيجان ونوبات تشنجات تتسبب في سقوطه على الأرض مغشيا عليه.



وبسؤال الجيران أقروا بأن والد المجني عليه أحيانا يحضر للمبيت معه وفي ليلة الحادث كان يبيت بمفرده وتبين من سؤال أبناء عمومته وجود خلافات سابقه بين المجني عليه ووالده.



كما تبين من خلال تقرير مفتش الصحة عدم وجود آثار عنف أو كدمات بجثة المجني عليه، مشيرا إلى أن المجنى عليه أصيب بنوبه صرع فارطتمت رأسه بجدار دورة المياه وتوفي متأثرا بإصابته.