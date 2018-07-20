ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

التحقيقات : نوبة صرع وراء مصرع عامل بنها .. ولا شبهة جنائية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:15 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
قررت النيابة العامة ببنها إخلاء سبيل عامل بعد أن تبين عدم تورطه في واقعة مصرع نجله الذي تم العثور عليه في حمام شقته جثة هامدة، مؤكدة أن المجني عليه يعيش بمفرده ومريض بالصرع ويعالج في أحد المستشفيات.

تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث قسم أول بنها، إشارة من المستشفى بوصول "حاتم. ب" 35 عاما عامل جثة هامدة وبها إصابات في الرأس وملقاة في حمام منزله.

وبمعاينة الشقة تبين أن المجني عليه عثر عليه في حمام شقته وأنه يعيش بمفرده كما تبين من التحريات أنه مريض صرع ويعالج في أحد المستشفيات وتنتابه حالات هيجان ونوبات تشنجات تتسبب في سقوطه على الأرض مغشيا عليه.

وبسؤال الجيران أقروا بأن والد المجني عليه أحيانا يحضر للمبيت معه وفي ليلة الحادث كان يبيت بمفرده وتبين من سؤال أبناء عمومته وجود خلافات سابقه بين المجني عليه ووالده.

كما تبين من خلال تقرير مفتش الصحة عدم وجود آثار عنف أو كدمات بجثة المجني عليه، مشيرا إلى أن المجنى عليه أصيب بنوبه صرع فارطتمت رأسه بجدار دورة المياه وتوفي متأثرا بإصابته.

ترشيحاتنا

محمد النني يتصدر قائمة 25 لاعبا من ارسنال في معسكر سنغافورة

أسامة كمال يطالب بمضاعفة الراتب الشهري للفرد لمواجهة الغلاء

صفعة جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان

خبير: الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي .. فيديو

عندما تتعلق مصائر الملايين بـ تغريدة.. كيف ينشط الزعماء على تويتر

حقيقة التعاقد مع هيكتور كوبر لتدريب منتخب بنما

العرض المالي يهدد صفقة انتقال نجم اليوفنتوس إلى تشيلسي

أول تغريدة لـ شيري عادل بعد زواجها من معز مسعود..صلوا على النبى

أستاذ قلب يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.. فيديو

وكيل محمد صلاح يعلق على عودة الفرعون للتدريبات

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

مبروك عطية يوجه رسالة لكل رجل متزوج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

لوك جديد لـ مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

فيديو

خبير: الاقتصاد التركي يدفع ثمن الغباء السياسي .. فيديو
أستاذ قلب: سن الخمسين مؤشر للإصابة بارتفاع ضغط الدم
هيكل: قانون الإعلام سيخضع لتطوير مستمر لمحاربة الشائعات..فيديو
أستاذ قلب: تضخم الغدة الدرقية يرجع لنقص نسبة اليود.. فيديو
هيكل: مراقبة أي حساب على فيسبوك يزيد متابعوه على 5 آلاف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟