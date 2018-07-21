ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة طارق النهري و16 آخرين في أحداث مجلس الوزراء

السبت 21/يوليه/2018 - 03:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الفنان طارق النهرى و16 آخرين وذلك فى إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المتهم طارق النهرى سلم نفسه وقامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة فى الحكم الصادر ضده غيابيا بقضية حرق المجمع العلمى بقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد بالمتهم النهرى فى القضية التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2011 وتم القبض على النهري فى إبريل 2012 إثر اتهامه بتورطه فى هذه القضية وتم إخلاء سبيله حتى صدر الحكم .

ترشيحاتنا

أول تغريدة لـ شيري عادل بعد زواجها من معز مسعود..صلوا على النبى

اليوم .. محاكمة 30 متهما بالانضمام إلي تنظيم داعش الإرهابي

خبايا 44 مدينة سرية في روسيا لا تظهر على الخرائط.. صور

كاف يعلن عن مسئولي مباراة المصري ونهضة بركان بالكونفيدرالية

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

أسامة كمال يطالب بمضاعفة الراتب الشهري للفرد لمواجهة الغلاء

الصعايدة مبدعون حتى في البكاء.. كيف يحزن أهل الأقصر على موتاهم

المتحدث باسم جيش الاحتلال يهدد رئيس المكتب السياسي لحماس

كالينيتش يرفض استلام ميدالية المونديال

بنك الإسكان ينهي أزمة حجز شقق بالعاصمة الجديدة من خارج مصر

أستاذ جامعي يقتل نجله بدمياط .. والسبب 400 جنيه

أحمد حجازي يتصدر قائمة 11 لاعبا خيبوا آمال منتخباتهم في مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

نيللي كريم بإطلالة رقيقة وحيوية.. صور

فيديو

والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو
لمحاربة العطش طريقة تحضير عصير أناناس بالجزر
من البرجر للبيتزا.. 7 أطعمة نتناولها بشكل خاطئ
محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو
خبير اقتصادي: العملة التركية فقدت 30% من قيمتها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟