اليوم.. محاكمة طارق النهري و16 آخرين في أحداث مجلس الوزراء

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الفنان طارق النهرى و16 آخرين وذلك فى إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء ".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.



كان المتهم طارق النهرى سلم نفسه وقامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة فى الحكم الصادر ضده غيابيا بقضية حرق المجمع العلمى بقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.



وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد بالمتهم النهرى فى القضية التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2011 وتم القبض على النهري فى إبريل 2012 إثر اتهامه بتورطه فى هذه القضية وتم إخلاء سبيله حتى صدر الحكم .