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حوادث

اليوم .. الحكم في استئناف 29 من حملة الماجستير على غرامة التجمهر

السبت 21/يوليه/2018 - 04:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
اسلام مقلد
تصدر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حكمها في الاستئناف المقدم من 29 شابا من حملة الماجستير والدكتوراة، على تغريمهم 50 ألف جنيه لاتهامهم بالتجمهر أمام رئاسة مجلس الوزراء.

كانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، قضت بتغريم 35 من حمَلة الماجستير والدكتوراه، 50 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام رئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم وفقًا للشروط والضوابط التي أقرها القانون.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المواصلات ومجموعة من الاتهامات الأخرى.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على 35 من حمَلة الماجستير والدكتوراه أمام مجلس الوزراء، خلال وقفة احتجاجية لهم على عدم تعيينهم بالوظائف الحكومية.

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