ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس عاملين لاتهامهما بسرقة كمية من مشروبات الطاقة في المعادى

السبت 21/يوليه/2018 - 06:14 ص
حبس شخص - أرشيفية
حبس شخص - أرشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة المعادى، بحبس عامل ومندوب بشركة 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة حمولة سيارة شركته بالمعادى.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من سائق بشركة يفيد بسرقة سيارة كانت في عهدته الخاصة محمل عليها بضائع خاصة بالشركة عبارة عن "6240 زجاجة مشروب طاقة معبأة داخل عدد 260 كرتونة تقدر قيمتها بحوالي 120 ألف جنيه" حال توقفها أمام مقر الشركة.

وفى وقت لاحق عثر على السيارة متروكة بمنطقة الفسطاط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة خالية من حمولتها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة عمل المبلغ أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب بذات الشركة وعامل رخام تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول أنه نظرا لطبيعة عمله بالشركة وعلمه بتوقف السيارة محملة بالبضائع أمام مقرها فخطط للاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المبلغ واصطناع نسخة من مفتاح السيارة وتسليمه للثاني والذى قام بالاستيلاء على السيارة وتفريغها من البضاعة المحملة عليها وتركها بمنطقة العثور.

ترشيحاتنا

عامل يحاول الانتحار بالقفز من أعلى كوبرى بالدقهلية

لمحاربة العطش طريقة تحضير عصير أناناس بالجزر

محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو

رئيس الجامعة الأمريكية يفاجئ أحد أوائل الثانوية العامة على الهواء

بوتين يرفض تحويل ملاعب كأس العالم إلى قاعات حفلات

لجنة الفتوى: أداء العمرة مكروه في 5 أيام بالسنة عند الحنفية

هازارد على بعد خطوة واحدة من ريال مدريد

منة فضالي: أؤيد عرض أفراح إبليس بعيدا عن شهر رمضان

برشلونة يغري تشيلسي بمقابل مادي كبير لضم ويليان

وفاة حلاق بغيبوبة سكر أثناء تحريره محضرا داخل قسم شرطة بنى سويف

حلم الأولى على الثانوية العامة يتحقق على الهواء .. فيديو

برلمانية: قانون تنمية الصعيد رسالة واضحة قبل مؤتمر الشباب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

لمحبي الاختلاف.. اصنعي ركنا للقهوة في منزلك

فيديو

رأس الحانوت.. حكاية أشهر خلطات التوابل الإفريقية
والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو
لمحاربة العطش طريقة تحضير عصير أناناس بالجزر
من البرجر للبيتزا.. 7 أطعمة نتناولها بشكل خاطئ
محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟