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حوادث

حبس 3 مسجلين خطر سرقوا 200 ألف جنيه من سيارة مهندس بالقطامية

السبت 21/يوليه/2018 - 07:03 ص
حبس شخص - أرشيفية
حبس شخص - أرشيفية
رامي المهدي
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 مسجلين خطر 4 أيام سرقوا 200 ألف جنيه من داخل سيارة مهندس بالقطامية.

وكان قسم القطامية تلقى بلاغا من مهندس بشركة في منطقة الألف مصنع قرر أنه عقب قيامه بسحب 200 ألف جنيه من أحد البنوك بالتجمع الخامس توجه للشركة عمله بسيارته وتركها أمام الشركة وبداخلها المبلغ المالي.

وعقب ذلك أخطره مسئول أمن الشركة بكسر الزجاج الجانبي للسيارة واكتشف سرقة المبلغ من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارتين المستخدمتين في ارتكابها وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 مسجلين خطر تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" باستخدام السيارتين ملك المتهمان الأول والثاني واقتسامهم المبلغ المستولي عليه فيما بينهم وتم بإرشادهم ضبط السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة والأموال.

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