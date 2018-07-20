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أسامة كمال يطالب بمضاعفة الراتب الشهري للفرد لمواجهة الغلاء

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:23 م
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك حالة من الغلاء الكبيرة تسيطر على البلاد، موضحا أن الحل في زيادة دخل الفرد، ومضاعفة راتبه الشهري، بشكل شريف لكي يواجه حالة الغلاء.

وأضاف كمال خلال برنامجه "مساء dmc"، اليوم الجمعة، أن مسؤولية دخل الفرد أطرافها هي الحكومة والفرد.

وأشار كمال إلى أن "البنك الدولي النهارده بيعلن تصنيف الجديد لدول العالم في 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، وقسمها 4 شرائح، وهم بلاد مرتفعة الدخل، وبلاد متوسطة دنيا، و متوسطة أدنى، وفي النهاية البلاد منخفضة الدخل".

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