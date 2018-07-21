حبس سايس سرق مدرسة بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس سايس 4 أيام، سرق مدرسة بالمنطقة.



وكان قسم الزاوية الحمراء تلقى بلاغا من مديرة مدرسة الإعدادية بنين في مجمع المصانع "تحت التجديد" باكتشافها سرقة أجزاء من النوافذ الخاصة بفصول المدرسة واتهمت سايس بذات المنطقة بأنه وراء ارتكاب الواقعة.



تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها عامل بجراج بجوار المدرسة محل الواقعة تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم بإرشاده ضبط المسروقات.