كالينيتش يرفض استلام ميدالية المونديال

رفض المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش، الحصول على الميدالية الفضية بعد أن احتل منتخب بلاده المركز الثاني في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.



ووفقًا لوسائل إعلام كرواتية، فإن مهاجم نادي ميلان الإيطالي، قال أمام الصحفيين "لم ألعب"، مبررًا رفضه استلام الميدالية الفضية التي حصل عليها منتخب بلاده في المونديال.



وقال كالينيتش في كلمات مقتضبة لصحيفة "Sportske Novosti" الكرواتية: "شكرًا على الميدالية، لكنني لم ألعب في روسيا".



وكان زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، قد استبعد اللاعب من قائمة الفريق، بعد أن رفض أن يشارك بديلًا في مباراة نيجيريا خلال دور المجموعات.