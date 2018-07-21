حبس عيد تاكسي لاتجاره في الهيروين بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بحبس متهم 4 أيام علي ذمه التحقيقات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.



وردت معلومات لمباحث مصر الجديدة بقيام متهم شهرته "عيد تاكسي" بالاتجار في المواد المخدرة في الميرغني وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بسرعة القبض على المتهم.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده في الميرغني وعثر بحوزته على 12 تذكرة هيروين وهاتف محمول اعترف بسرقته من ربة منزل أثناء سيرها بالميرغني.