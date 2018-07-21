ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس عيد تاكسي لاتجاره في الهيروين بمصر الجديدة

السبت 21/يوليه/2018 - 09:01 ص
حبس شخص - أرشيفية
حبس شخص - أرشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بحبس متهم 4 أيام علي ذمه التحقيقات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات لمباحث مصر الجديدة بقيام متهم شهرته "عيد تاكسي" بالاتجار في المواد المخدرة في الميرغني وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بسرعة القبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده في الميرغني وعثر بحوزته على 12 تذكرة هيروين وهاتف محمول اعترف بسرقته من ربة منزل أثناء سيرها بالميرغني.

ترشيحاتنا

حبس 3 مسجلين خطر سرقوا 200 ألف جنيه من سيارة مهندس بالقطامية

رسامة موهوبة تحصل على غير لائق بامتحان قدرات الفنون الجميلة

العراق: انفجار وإطلاق نار قرب مقر سابق للحزب الديمقراطي الكردستاني بكركوك

13 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها عند المصائب

باريس سان جيرمان يلتقي بايرن ميونيخ بالكأس الدولية للأبطال

السفير القطري يلتقي نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي في فندق بالقدس

بنك الإسكان ينهي أزمة حجز شقق بالعاصمة الجديدة من خارج مصر

جمعية الإصلاح الكويتية.. وزارة خزانة الإخوان في الخليج

حبس سايس سرق مدرسة بالزاوية الحمراء

بعد أزمة ترامب.. لماذا لا يثق الرؤساء الأمريكيون في جهاز المخابرات؟

البحوث الإسلامية: أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة

غدا.. آخر فرصة لحجز قطعة أرض ضمن الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

فيديو

شاهد .. تمارين رياضية لزيادة الحرق وتنشيط الجسم
سيولة مرورية على كافة الطرق والميادين بالجيزة
سيولة مرورية على جميع الطرق السريعة والدائري.. فيديو
فيديو جراف الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. إلى أين؟
رأس الحانوت.. حكاية أشهر خلطات التوابل الإفريقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟