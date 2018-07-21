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ديني

ما مواقيت الحج الزمانية.. تعرف عليها

السبت 21/يوليه/2018 - 12:09 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت لجنة الفتوى لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على أن شوال، وذا القعدة، وتسعا من ذي الحجة هي أشهر الحج، واختلفوا هل أشهر الحج تقتصر على هذه، أو تشمل سائر شهر ذي الحجة.

وأوضحت لجنة الفتوى ، أن الإمام مالك ذهب إلى أن شهر ذي الحجة كله من مواقيت الحج، واستدل بقوله تعالى "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ "حيث وصف الله تعالى مواقيت الحج بأنها أشهر، وأقل الجمع ثلاثة فتكون الثلاثة أشهر مراده، وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.

وأوضح أن الراجح، ما ذهب إليه المالكية من أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة.

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