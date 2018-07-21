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خبير اقتصادي: العملة التركية فقدت 30% من قيمتها.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 12:21 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن العام الحالي 2018 هو أسوأ عام بالنسبة للاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن معدلات البطالة ارتفعت في تركيا من 8% إلى 11%.

وأضاف الإدريسي، في حواره مع الإعلامية دينا يحيى، مقدمة برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على فضائية «المحور» أن أي مستثمر أجنبي يراجع الوضع الاقتصادي ومعدلات النمو في أي دولة، قبل أن يتخذ قرارا بضخ استثمارات له في هذه الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العملة التركية فقدت 30% من قيمتها، مشيرا إلى أن الشعب التركي منقسم، ما بين الحزب العلماني، والتيار الإسلامي.

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